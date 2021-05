Les chiffres de ventes mis à jour pour GTA V, Red Dead Rédemption 2, Borderlands 3...

Il y a quelques semaines, des premiers chiffres de ventes étaient tombés pur des gros titres made in Rockstar / Take Two Interactive. Ces derniers viennent une fois de plus d'être mis à jour. Pour le plus grand bonheur des actionnaires des deux firmes...

Un Twittos a en effet repéré les dernières informations concernant les ventes de jeux de chez ces gros éditeurs / développeurs, et comme il fallait s'y attendre, ils sont plutôt flatteurs (cf les images de la galerie).

On y retrouve ainsi les grosses licences habituelles, bien connues du grand public, qui ne cessent de se vendre par paquebots entiers, notamment un certain GTA V, mais également Red Dead Redemption 2 ou encore Borderlands 3, qui point le bout de sa truffe nasale.

Take-Two / 2K Sales updates



- Grand Theft Auto V: 145m units, series at 345m units. Best selling game of the last decade in US



- Red Dead Redemption 2: 37m units, series at nearly 60m units



- Borderlands 3: 13m units, series at 70m units



- Bioshock: Series at 37m units pic.twitter.com/ZO7lz5oIGv - Benji-Sales (@BenjiSales) May 18, 2021

On aurait ainsi et dans le désordre alphabétique ce genre de ventes qui flattent la rétine et le larfeuille :

Grand Theft Auto V : 145 milions d'unités vendues, avec une série globale à 345 millions.

Meilleure vente de jeux sur la dernière décennie aux USA :

Red Dead Redemption 2 : 37 millions d'unités vendues, avec la série proche des 60 millions.

Borderlands 3 : 13 millions d'unités vendues, la série à 70 millions.

Bioshock : La série entière à 37 millions d'unités écoulées

Des infos supplémentaires sont dans les slides ci-dessous, et là encore ils sont très parlants de l'hégémonie des titres de Rockstar et de Take Two en général...