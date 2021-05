Uncharted 4 fait péter les chiffres pour son 5ème anniversaire

A l'occasion du 5e anniversaire de la sortie d'Uncharted 4 : A Thief's End (10 mai 2016, eh oui déjà, la vie tout ça, vous connaissez le topo..), Naughty Dog a balancé sur Twitter sous forme d'image quelques informations statistiques concernant les joueurs sur ce titre que d'aucun qualifient de "meilleur de la série".

Ainsi, pour marquer le coup, les Dogs ont bien voulu balancer quelques chiffres plus ou moins anecdotiques (ou pas) sur ce quatrième et "dernier" volet de la célèbre saga action/ aventure sur PlayStation (voir l'image dans notre galerie). On sait qu'au moins 37 millions de joueurs (PS4 et/ ou sur PS5 à mai 2021), ont déjà touché à ce titre.

To celebrate the 5th anniversary of Uncharted 4: A Thief's End's release, we want to thank the players who joined us and Nathan Drake on this wild ride. ✌️ Remember to play with the lemur! #SicParvisMagna pic.twitter.com/YVlmu36KOz