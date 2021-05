La Nintendo Switch Pro mentionnée dans la conférence téléphonique d'un fabricant d'OLED

Cela fait maintenant de nombreux mois qu'analystes, journalistes et autres personnalités de l'industrie vidéoludique évoquent la production et la sortie prochaine d'une Nintendo Switch Pro. Et il apparaît désormais que certains fabricants de composants sont convaincus de la commercialisation de cette nouvelle version de la Switch.

La déclaration inattendue du jour vient de Steven V. Abramson, le PDG d'Universal Display Corporation, société spécialisée dans la production d'OLED ainsi que dans des technologies et services liés à leur utilisation (des sociétés comme Samsung, Pioneer ou encore Panasonic utilisent sous licence des technologies conçues par UDC).

Ce dernier a récemment pris part à une conférence téléphonique d'annonce des derniers résultats financiers de sa société. Et tandis qu'il abordait les perspectives commerciales des écrans OLED, Steven V. Abramson a abordé la Switch Pro et son écran (propos relayés sur Twitter par "Spawn Wave") :

Du côté du marché du jeu vidéo, nos rapports nous indiquent que, pour la première fois, Nintendo a choisi un écran OLED pour la nouvelle Switch Pro en raison des bénéfices qu'offrent l'OLED comme des contrastes plus élevés et des temps de réponse plus courts.

Information ou spéculation ?

Une telle formulation ne permet pas de savoir clairement si Universal Display Corporation a une connaissance directe de la production de la Nintendo Switch Pro ou s'il utilise des informations communiquées par des informations pour émettre ce commentaire. Rien n'indique par exemple que cette nouvelle console s'appellera "Switch Pro" comme la surnomme la rumeur. Même s'il ne peut évidemment pas être exclu que Steven V. Abramson soit bien informé étant donné la position qu'il occupe, il paraît malgré tout important de ne pas prendre cette phrase pour argent comptant.

Pour rappel, le site américain Bloomberg affirmait récemment que la Switch Pro sera équipée d'un écran Samsung plus grand que l'écran 6,2 pouces (environ 15,7cm) présent sur la Switch originale. Ses sources indiquaient également qu'il serait question d'un écran OLED "rigide" d'une résolution de 720p et que la production de la console devrait débuter en juillet prochain.

À l'heure où sont écrites ces lignes, Nintendo n'a toujours pas annoncé officiellement la sortie d'une nouvelle Switch plus puissante que le modèle original.