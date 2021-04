Nintendo Switch : Vers une pénurie en 2021 ?

La crise des semi-conducteurs touche tout le secteur de la high-tech et Nintendo n'est pas épargné. Il se pourrait bien que dans un futur proche, sa dernière console soit victime de cette situation. Explications

À voir aussi : Nintendo Switch Pro : Un nouveau dock et la 4K évoqués dans la mise à jour 12.0.0 ?

L'ensemble du milieu du hardware et donc forcément aussi toutes les consoles, doit composer avec la pénurie de semi-conducteurs. Ainsi, en plus des ruptures de GPU PC, de PS5 et de Xbox Series X, il faudrait faire avec un approvisionnement moindre de Nintendo Switch.

C'est le président de Nintendo lui-même qui mentionne cette possibilité dans une interview accordé au journal Nikkei comme le reporte Video Games Chronicles :

Nous avons pu obtenir les matériaux nécessaires à la production immédiate de semi-conducteurs pour Switch.



Cependant, au Japon comme dans d'autres pays, la demande a été très forte depuis le début de l'année, et il est possible que des pénuries se produisent chez certains détaillants à l'avenir.



Il est difficile de dire comment nous allons gérer cela, mais dans certains cas, nous pourrions ne pas être en mesure d'honorer toutes les commandes.

Au moins on peut dire que Shuntaro Furukawa ne manie pas, cette fois, la langue de bois. Rappelons qu'il est toujours quasiment impossible (sauf si vous avez de la chance) de trouver une carte graphique RTX 30 ou AMD RX, une PS5 ou une Xbox Series X à l'heure actuelle.

Notons d'ailleurs que ce jour aux USA, lundi 12 avril 2021, la Maison Blanche organise un sommet ayant pour sujet central cette crise qui va bien plus loin que la simple pénurie de consoles et qui touche aussi très largement l'informatique, l'automobile, l'électroménager et donc une grande partie de l'économie mondiale.