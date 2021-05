Microïds annonce Marsupilami : Le Secret du Sarcophage pour la fin de l'année, premières images

Si l'industrie du jeu vidéo semble bien trop souvent céder aux sirènes du spin-off opportuniste, le septième art s'y risque à l'occasion, comme l'a illustré le regretté André Franquin, qui décida de décliner seul en scène un curieux mammifère croisé dans l'album Spirou et les Héritiers.

À voir aussi : Eric Chahi : Le créateur d'Another World nommé Chevalier de l'Ordre du Mérite

Restera-t-il bientôt une bande dessinée franco-belge qui n'ait pas fait l'objet d'une déclinaison vidéoludique par le Français ? Après Astérix et Obélix, Tintin, Les Schtroumpfs et le malheureux XIII, voilà que la licence Le Marsupilami passera très bientôt par la case du platformer en 2D. Houba houba ?

Il mange des fruits et se régale

Microïds vient en effet de dévoiler Marsupilami : Le Secret du Sarcophage, un jeu de plate-forme qui ne mettra pas directement en scène le célèbre mammifère de la jungle palombienne, mais trois rejetons plus bankables et dans l'ère du temps : Punch, Twister et Hope. Qui a dit "Riri, Fifi et Loulou" ? Les premiers visuels de notre galerie d'images donnent le ton, et témoigne d'une influence certaine d'un certain Donkey Kong Country Tropical Freeze :

Punch, Twister et Hope sont trois Marsupilamis qui mènent une vie paisible en Palombie. Alors que les trois compères ouvrent un sarcophage maudit en jouant avec des débris sur une plage, ils libèrent par erreur un mystérieux fantôme qui jette une terrible malédiction sur tous les animaux. Heureusement pour eux, les Marsupilamis sont immunisés. Nos trois héros vont devoir partir à l'aventure et ainsi chasser le fantôme afin de conjurer le sort.

Le jeu est actuellement développé par les lyonnais d'Ocellus, qui ont déjà pu s'illustrer sur Astérix & Obélix XXL Romastered, XXL 3 ou Clash of Clans. Nous vous laisserons donc seuls juges d potentiel. Microïds n'a pas attendu pour dégainer deux éditions collectors qui vont bien :

L'édition Tropicale , qui inclut : Le jeu, 2 planches de stickers et un accroche-porte

, qui inclut : Le jeu, 2 planches de stickers et un accroche-porte L'édition Collector, qui inclut : Le jeu, 2 planches de stickers, un accroche-porte et une figurine Marsupilami de 14 cm

D'ores et déjà annoncé sur Mac, PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One et Xbox Series, Marsupilami : Le Secret du Sarcophage sortira le 16 novembre prochain. Alors, prêts à assommer les ennemis grâce à votre terrible queue ?