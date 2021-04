Microids annonce quatre jeux Les Schtroumpfs et dévoile le titre de leur nouvelle aventure

Qui a dit que le papier était has been ? Certainement pas Microids : quelques jours à peine après avoir levé le voile sur un nouveau beat'em all mettant en scène les plus célèbres Gaulois de la bande-dessinée, voilà que de petits êtres bleutés s'apprêtent à schtroumpfer, et plutôt... quatre fois qu'une !

En mai dernier, Microids annonçait un seul un partenariat avec IMPS, la société détentrice de la licence Les Schtroumpfs, en vue de décliner leurs aventures en jeu vidéo. Mais l'annonce était en réalité à conjuguer au pluriel, puisque ce ne sont pas moins de quatre titres mettant en scène les célèbres créatures de Peyo qui s'annoncent aujourd'hui. Il faudra tout de même s'armer de patience, puisque leurs sorties respectives s'étaleront sur les cinq prochaines années.

Ça passe ou ça Cracoucass

Le nom du premier jeu issu de cette collaboration a pour l'occasion été annoncé : il s 'agira de Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille, un épisode qui mélangera aventure et plate-formes, et placera les microscopiques villageois face à l'éternel Gargamel, une fois de plus décidé à écraser les quelques champignons qui leur servent d'abri. Car c'est son projet.

Bien que l'éditeur précise d'emblée que chaque opus variera les genres, il faudra pour le moment s'en tenir à cette seule promesse, non sans se demander sur quel grand nom du neuvième art le groupe français jettera prochainement son dévolu. Après Garfield, Astérix, Blacksad, XIII ou encore tout récemment Tintin, les paris sont ouverts... Adepte des causes perdues, votre serviteur en place une pour le très ressuscité Soda. Faites-nous part de vos envies folles dans les commentaires ci-dessous !

Pour les autres, précisons que Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille est prévu pour la fin 2021 sur PC, PS4, Switch, Xbox One et Series.