Portal : Le film est toujours en vie

Voilà des années que les adaptations de deux univers cultes de Valve auraient dû prendre vie sur grand écran. Annoncés lors du DICE 2013, ils ressemblent de plus en plus à Half-Life 3 et laissent penser que le gâteau est bien un mensonge.

J.J. Abrams a affirmé que l'adaptation de Portal au cinéma était toujours en développement du côté de chez Warner Bros..

Nous avons un script en cours d'écriture pour le film Portal en ce moment chez Warner. L'approche et le pitch nous plaisent énormément alors on peut dire que le projet est enfin sur les rails.

Cette déclaration du réalisateur et producteur américain, à la tête de la société Bad Robot, date d'un événement presse consacrée à la commercialisation de Super 8 en Blu-Ray 4K auquel était convié IGN. Le site ajoute que le nom du scénariste n'a pas été révélé et qu'on ignore toujours qui passera derrière la caméra. Mais l'enthousiasme semble bel et bien de mise :

Il a un potentiel énorme pour de nombreuses raisons. L'une d'elles est due au récit limité au jeu, aussi ingénieusement raconté soit-il, le potentiel impressionnant. Ça va être super amusant.

Cela ne nous avance pas plus que les années précédentes où le metteur en scène de Star Wars Episode IX avait expliqué la même chose au sujet du passage des aventures de Chell sur grand écran. Mais au moins peut-on encore en rêver qu'Aperture et GLaDOS s'animeront prochainement devant nos yeux. Encore faut-il que Warner et Valve s'expriment aussi.

En revanche, pour Half-Life, qui faisait partie du "package", les nouvelles sont moins encourageantes. Abrams a en effet expliqué que personne ne s'en occupait à l'heure actuelle. Là encore, ça nous rappelle que Gordon Freeman nous manque.