Ratchet & Clank Rift Apart est Gold : Insomniac déverrouille un Trophée

Ceux qui ont pu saliver en découvrant nos dernières impressions sur le très attendu Ratchet & Clank Rift Apart se demandait peut-être non sans une pointe d'angoisse si le célèbre duo d'Insomniac serait à l'heure au rendez-vous de nos promesses. Le studio de Burbank a donc tenu à rassurer les aventuriers de la faille, et répondre par l'affirmative.

Qu'on se le dise : les joueurs les plus pressés (et qui auraient accessoirement pu se procurer la très en rupture PlayStation 5) pourront plonger dès le 11 juin prochain dans l'univers de Rift Apart, qui signera le grand retour de Ratchet et de Clank, scénaristiquement disparus depuis Into the Nexus en 2013, malgré une refonte du premier épisode sortie en 2016 sur PlayStation 4.

Trophéerique

C'est par un tweet doublé d'une courte vidéo qu'Insomniac a honoré sa promesse, et décroché au passage un Trophée joniwanesque, qui rendra sans doute vert de jalousie notre chasseur émérite :

We're pleased to announce that Ratchet & Clank: Rift Apart has Gone Gold 🔩 ahead of its release on June 11th exclusively on PlayStation 5. #RatchetPS5 pic.twitter.com/DKgbc5Jd3C - Insomniac Games (@insomniacgames) May 13, 2021

Nous sommes ravis d'annoncer que Ratchet & Clank Rift Apart est Gold avant sa sortie le 11 juin, exclusivement sur PlayStation 5.

Ceux qui souhaiteraient en savoir un peu plus sur la mystérieuse Rivet peuvent toujours relire nos récentes impressions, ou se plonger dans l'écoute de notre dernier podcast. Sauf drame de dernière minute, les retrouvailles auront donc lieu le 11 juin prochain. Vous y serez ?