PODCAST 567 : Ratchet & Clank, Scarlet Nexus et Lost Judgment nous déconfinent

De retour cette semaine pour une nouvelle émission distanciée ! Nos reporters de bric et de broc chic et choc ont pu découvrir depuis le confort de leurs domiciles respectifs les jeux qui font l'actualité. Vous voyez l'délire ou pas ?

Tout comme la semaine dernière, la rédaction prend volontairement un peu de retard dans la publication de cette émission. Mais une fois encore, gardez pour vous tomates et huées, puisque nous avons a nouveau de bonnes raisons. Alors c'est bon bang boum ?

En effet, Joniwan, Thomas et Romain ont pu poser leurs yeux ou leurs paluches poilues sur Scarlet Nexus, Ratchet & Clank Rift Apart et Lost Judgment rien que pour vous, et c'est donc sous la forme d'un triumvirat vidélodique qu'il vous feront une fois n'est pas coutume part de leurs impressions. Entre nous, c'est un peu pour ça que vous êtes là. Oui : nous savons tout.

Bonne écoute/bon visionnage et à la semaine prochaine ! Rappel : la vidéo ci-dessous est pour toutes et tous, et sans publicité pour les membres Premium du site.

