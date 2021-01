Nintendo Switch Pro : Des analystes convaincus de sa sortie en 2021

Cela fait maintenant plusieurs années que des rumeurs circulent au sujet de la commercialisation d'une "Switch Pro," modèle plus technologiquement avancé que la Switch originale. Et ces derniers mois, ces rumeurs et bruits de couloir se font de plus en plus persistants. Si bien, que certains analystes croient désormais à sa sortie dans les mois à venir.

En ce début d'année 2021, le site GamesIndustry.biz a réuni un panel d'analystes de l'industrie du jeu vidéo pour revenir sur leurs prédictions pour l'année qui vient de se terminer et leur demander leurs prédictions pour celle qui vient de commencer.

Parmi les thématiques qui sont revenues plusieurs fois se trouvait la potentielle sortie de la Nintendo Switch Pro. Et deux des analystes interrogés s'attendent à ce que la firme de Kyoto commercialise une nouvelle console cette année. L'un d'entre eux, Dr. Serkan Toto de Kantan Games émet un commentaire à ce sujet qui a de quoi intriguer :

Je prédis qu'un appareil 4K plus puissant sorte pendant la prochaine année fiscale de Nintendo (1er avril 2021-31 mars 2022, ndlr). Et qu'il soit dit que "Switch" n'est rien d'autre qu'un mot.

Oui, mais comment ?

De son côté, Piers Harding-Rolls d'Ampere Analysis fait une prédiction plus mesurée qui indique cependant elle aussi qu'il s'attend à l'arrivée d'une nouvelle Switch cette année :

L'année dernière, je n'étais pas convaincu qu'il y aurait un nouveau modèle porte-étendard de Switch en 2020. Mais cela a plus de sens commercialement parlant de sortir une version mise à jour en 2021. J'ai actuellement une version mise à jour de la Switch dans mes prévisions pour 2021. Il n'y a désormais plus qu'à attendre une éventuelle annonce de Nintendo pour savoir si ces analystes ont vu juste. Les remarques de Serkan Toto, analyste basé au Japon, peuvent en tout cas être interprétées de diverses manières et soulèvent plusieurs questions. S'agit-il de simples suppositions ? Ou sait-il déjà certaines choses ?

Dans l'hypothèse où il serait au courant des plans de Nintendo, ce qu'il dit crée d'autres interrogations. Sa manière de formuler les choses implique-t-elle que la prochaine console de Nintendo n'aura pas "Switch" dans son nom ? Ou qu'elle s'appellera bien "Switch" mais qu'elle ne disposera pas du caractère hybride qu'a le modèle original de Switch. Impossible à dire pour le moment.

Partagez-vous l'opinion de ces analystes qui prévoient l'arrivée prochaine d'une nouvelle console made in Nintendo ? Et comment interprétez-vous les déclarations de Serkan Toto ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.