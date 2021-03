Nintendo Switch Pro : écran OLED, 4K, début de production, les dernières rumeurs

La Nintendo Switch a fêté hier ses quatre ans. Et pendant au moins la moitié de ces quatre années passées sur le marché, des rumeurs ont fait état à un moment ou à un autre de l'arrivée d'une nouvelle version technologiquement boostée de la console. Certaines de ces rumeurs se veulent cependant persistantes et une nouvelle source vient d'en rajouter une couche.

La rumeur du jour concernant celle que l'on surnomme déjà la Nintendo Switch Pro vient du très sérieux site Bloomberg. Citant des sources ayant connaissance des plans de Nintendo, le site américain affirme que la maison de Mario va révéler un nouveau modèle de Switch plus tard cette année afin de stimuler les ventes de fin d'année.

Ce nouveau modèle de Switch serait équipé d'un écran Samsung plus grand que l'écran 6,2 pouces (environ 15,7cm) présent sur la Switch originale (qui est lui-même plus grand que celui de la Switch Lite). Selon les sources de Bloomberg, il serait ici question d'un écran OLED "rigide" d'une résolution de 720p dont la production initiale serait juste en dessous de la barre du million d'unités par mois. Ces mêmes sources affirment que ces écrans devraient être envoyés aux chaînes de montage aux alentours du mois de juillet prochain.

Selon un consultant japonais spécialisé dans les écrans interrogé par Bloomberg, cet écran Samsung "consommera moins de batterie, proposera de meilleurs contrastes et possiblement un meilleur temps de réponse" que l'écran LCD actuellement utilisé par la Switch. À noter également que, toujours d'après les sources de Bloomberg, ce nouveau modèle de Switch sera compatible avec un affichage en 4K lorsque la console sera reliée à une télévision.

720p for ever

Comme indiqué plus haut, cet écran OLED serait de type "rigide." Cela signifie qu'il est moins coûteux que les écrans actuellement utilisés par les smartphones haut-de-gamme. En revanche, il est moins "flexible" que ces derniers. Bloomberg spécule que si la forme de la Switch demeure inchangée, l'arrivée de ce nouvel écran devrait permettre à la console d'être plus fine.

À noter que tous ces éléments semblent confirmer les informations et spéculations diffusées en janvier dernier par un dataminer après avoir fouillé dans le code du firmware de la Nintendo Switch. Si les choses se confirment, et il est important de continuer de prendre ces éléments avec des pincettes pour le moment, il sera intéressant de voir comment les ingénieurs de Nintendo ont choisi de gérer le passage d'un affichage en 720p en mode portable à un affichage en 4K en mode console de salon.

Et il est également possible de s'interroger sur l'envergure de la mise à jour apportée à la configuration de la console. Il n'est pas certain qu'un simple changement d'écran et un upscaling en 4K en mode docké suffiraient à générer de l'intérêt pour ce nouveau modèle. Surtout si le modèle originale continue d'être commercialisé en parallèle. Réponse attendue dans les mois avenir (et certainement pas avant le 1er avril prochain et le début de la nouvelle année fiscale de Nintendo).

Que dites-vous de ces nouvelles rumeurs ? Les trouvez-vous crédibles ? Seriez-vous déçus si l'écran de la nouvelle Switch ne proposait "que" du 720p ? Qu'attendez-vous de la "Switch Pro" ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.