Call of Duty Warzone : Rambo débarque à Verdansk pour mener sa guerre

Call of Duty Warzone fait parler de lui depuis plusieurs jours déjà et force est de constater (les amis) que les équipes d'Activision ont encore quelques belles surprises dans leur escarcelle. Nous vous en parlions il y a un moment de la possible venue de Rambo dans Verdansk. C'est aujourd'hui confirmé, le célèbre ancien béret vert viendra hanter le Battle royale.

Le Twitter officiel de Call of Duty a en effet confirmé l'arrivée du poulain du colonel Trautman dans les travées de Verdansk, via un tweet on ne peut plus explicite :

Devenez la GUERRE ! 20 mai 2021.

Il faut donc retenir la date du 20 mai prochain pour en savoir plus ou tout simplement voir arriver le célèbre guerrier dans la boutique avec évidemment son célèbre arc que l'on aperçoit dans la courte vidéo.

Cette mise à jour de mi-saison promet donc d'être pimentée. Reste maintenant à patienter pour connaitre le détail de l'événement qui sera mis en place pour la venue de Rambo.

Avez-vous super hâte de retrouver John Rambo dans les travées de l'enfer de la guerre moderne ? Dites-nous des choses dans les commentaires ci-dessous. Merci de votre compréhension.