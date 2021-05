Call of Duty Warzone : Rambo pourrait débarquer à Verdansk ! Et faire SA guerre ?

La série des Call of Duty fait énormément parler d'elle en ce moment et cela ne semble pas près de s'arrêter. En effet, c'est au tour de Warzone d'être sous le feu des projecteurs avec un tweet des plus intriguant de la part... du compte officiel Call of Duty.

Après avoir fait un petit tour du côté de Mortal Kombat 11, le célèbre personnage de Sylvester Stallone pourrait-il se retrouver dans Verdansk et y mener SA guerre ? C'est en tout cas un indice donné par le Twitter officiel de Call of Duty qui nous met la puce à l'oreille :

Does anyone know SURVIVORJOHN#1009062? Their #WarzoneReport is a sight to be seen. pic.twitter.com/EUFPmexQnF - Call of Duty (@CallofDuty) May 5, 2021

L'un des premiers indices réside dans le gamertag : SurvivorJohn. Comment ne pas penser à John Rambo. Le seul l'unique, l'ancien béret vert et combattant du Viêt Nam. Les autres indices ont été dénichés par nos confrères de CharlieIntel :

Call of Duty's tweet appears to be teasing the addition of Rambo as a character to Warzone.



552 kills = Rambo's total kills

5 games = 5 Rambo movies

7 hours = approx. run time of all 5 movies



Credit: @EricMaynardII pic.twitter.com/0VAOCLW2Lv - Call of Duty News (@charlieINTEL) May 5, 2021

552 morts soit le nombre de frags effectués par Rambo dans l'intégralité de ses films (oui, y'en a qui ont compté !). 5 parties soit le nombre de longs-métrages Ramboesques et 7 heures de jeu soit approximativement le nombre d'heures qu'il faut pour boucler la saga Rambo.

Autant d'indices qui font croire que nous pourrions avoir le skin du légendaire combattant dans Warzone. De plus, Verdansk colle totalement à l'ambiance et à la temporalité du guerrier. Cela pourrait-il ensuite ouvrir la voie à d'autres possibles caméo ?

Dans tous les cas, le tweet du compte Call of Duty est intriguant et nous avons évidemment hâte d'en savoir plus.

