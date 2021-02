Final Fantasy VII Remake : Tetsuya Nomura parle d'Intergrade et du chapitre 2... qui n'a plus qu'un réalisateur

La présentation de la version PS5 et les annonces du Battle Royale et de l'autre remake ont fait redémarrer la machine Final Fantasy VII sur le plan médiatique. Il y a toujours des choses à apprendre.

Il n'a pas fallu longtemps après que les premières images toutes belles et toutes lissées de Final Fantasy VII Remake Intergrade soient apparues pour que l'un des artisans du retour de Cloud et ses amis s'exprime. Tetsuya Nomura, toujours par monts et par vaux, s'est exprimé dans les colonnes de Famitsu pour expliquer son rôle dans le développement des projets liés à FFVII. Et il y a du changement :

Aujourd'hui, nous avons annoncé trois titres Final Fantasy VII, mais comme je l'ai mentionné plus tôt, je travaille personnellement sur plus de projets que jamais auparavant. Puisque nous avons pu solidifier le gameplay de base dans la première partie de Final Fantasy VII Remake et que nous sommes en mesure de voir ce que nous devons améliorer à l'avenir, Naoki Hamaguchi se verra confier le rôle de réalisateur sur la partie suivante, tandis que je serai impliqué en tant que directeur créatif sur tout ce qui concerne Final Fantasy VII, y compris les titres Remake et mobiles. Mon implication fondamentale dans le travail ne changera pas de manière significative.

Voilà donc Hamaguchi seul à la barre pour l'après-Midgar. Quelle pression.

Ce n'est pas tout ce que l'artiste de Square Enix révèle. Il se confie également sur la version PS5 de Final Fantasy VII Remake. Celle-ci apportera l'affichage 4K/60fps et des effets de brouillard absents sur PS5. Les gâchettes adaptatives de la DualSense seront exploitées, mais pour une exploitation plus poussée de la console, il faudra attendre l'épisode suivant.

Tu vas en prendre pour ton Intergrade

Il aborde aussi le DLC de Yuffie. Dans celui-ci, la petite shinobi est accompagnée d'un personnage inédit, Sonon, qui fait partie d'une autre branche d'AVALANCHE. Il sera impossible de le contrôler en combat mais l'on pourra lui donner des ordres en mode tactique.

Comme les fans ont pu le remarquer, le DLC verra le retour de Weiss, membre des Tsviets et antagoniste de Dirge of Cerberus, qui pour le coup n'est pas torse nu. Il s'agira d'un boss secret, à affronter dans un simulateur de combat, mais pas du principal de cet arc scénaristique qui réserve encore d'autres secrets.

Enfin, si vous souhaitiez connaître le sens du terme Intergrade, le voici le voilà :

En ce qui concerne le titre «Intergrade», le FF7 original s'appelait «FF7 International» dans sa version améliorée à l'étranger, il rend donc hommage à ce titre Le mot « Integrade » a le sens d'être « un milieu », qui sert de point médian entre FF7R et la prochaine partie. Cela signifie également «bouger», ce qui est un clin d'oeil au passage à un nouveau système et au prochain volet.

Final Fantasy VII Remake Intergrade arrive le 10 juin prochain sur PS5.

