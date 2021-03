Final Fantasy VII Remake : Tetsuya Nomura reparle Episode Yuffie, DLC et deuxième partie

Cette année, Final Fantasy VII Remake a droit à un nouvel essor. Toujours jouable gratuitement pour les abonnés PlayStation Plus sur PS4, il fait à nouveau parler de lui pour sa version PS5 qui arrive d'ici quelques mois.

À voir aussi : PlayStation Presents : Un direct pour Resident Evil Village et Final Fantasy VII Remake Intergrade

Nous avions déjà eu quelques précisions une semaine après l'annonce de Final Fantasy VII Remake Intergrade. Et ça continue, encore et encore. Tetsuya Nomura a accordé quelques minutes de son précieux temps de directeur créatif à Famitsu.

Le célèbre canard japonais avait à coeur de lui poser certaines questions essentielles concernant la version PS5 du remake de Final Fantasy VII paru il y a bientôt un an et en particulier le contenu supplémentaire exclusif consacré à Yuffie.

Il rappelle d'abord que seule la petite ninja sera jouable dans ce DLC et que Sonon peut, en combat, se déplacer par lui-même ou suivant les instructions données par Yuffie. La petite icone située à gauche de sa jauge signifie que l'on peut passer en mode coopération avec Sonon en gardant L2 maintenu. Puis il confirme que les joueurs pourront expérimenter de nouvelles matérias et invocations.

Assez de DLC

À la célèbre question "what about the DLC ?" si chère à d'anciens confrères, il répond sans ambages qu'aucun autre n'est prévu pour le moment, l'équipe étant pleinement concentrée sur la deuxième partie du Remake.

En raison de la mise à niveau, il est devenu nécessaire de séparer les parties supplémentaires de Yuffie par le nom DLC. Cependant, le but initial était de faire la version PS5 de FFVII Remake, pas de faire du DLC. Par conséquent, il n'y a pas de plans pour d'autres DLC pour le moment. En se familiarisant avec la PS5 par le biais de FFVII Remake Intergrade, la transition vers le développement de la suite s'est déroulée sans heurts. Nous accordons la priorité absolue à la feuille de route menant à la fin du développement, donc si l'on doit penser à nouveau à un DLC, je pense que ce sera une fois le jeu terminé.

Le reste de l'entrevue permet d'apprendre que First Soldier (le Battle Royale mobile) se veut un moyen d'atteindre d'autres publics et qu'il aura plus de profondeur qu'on ne le pense, Nomura voulant s'assurer qu'il proposera une expérience satisfaisante. Ensuite, il confirme que les chapitres d'Ever Crisis seront gratuits (FFVII en comportera 10), qu'il y aura bien du contenu inédit par rapport à l'histoire de chaque jeu abordé, et que l'on pourra dépenser quelques deniers pour des armes ou costumes.

Enfin, alors que l'on sait qu'un coup de projecteur se prépare pour FFVII Remake Intergrade le 21 mars prochain, en même temps qu'un certain Resident Evil Village, Nomura avoue qu'on risque encore d'entendre parler de ce septième épisode cette année, mais pas seulement.

Non seulement cette année, mais aussi l'année prochaine et l'année d'après, il semble que les années bien remplies se poursuivront pendant un certain temps.

Final Fantasy VII Remake Intergrade arrive le 10 juin 2021 sur PS5.