Scarlet Nexus dévoile son introduction 100% anime

S'il reste encore bien des mystères à résoudre concernant le nouvel action-RPG de Bandai Namco, Scarlet Nexus entend bien adopter des formes multiples, puisque l'éditeur annonçait en mars dernier une adaptation tout ce qu'il y a de plus animée. Dès lors, comment s'étonner de voir l'introduction du jeu profiter du savoir-faire du studio Sunrise ? Si vous avez la réponse, dites-le nous.

Dans la grande tradition de l'approche cross-média qui caractérise bien trop souvent les productions japonaises, Scarlet Nexus nous dévoile aujourd'hui sa cinématique d'introduction, lancée à grands renforts de riff so J-Rock. La participation du groupe The Oral Cigarettes avait d'ailleurs été annoncée l'été dernier, qui interprète donc une nouvelle fois「 Dream In Drive 」, comme au mois de septembre. Les amateurs de post-production ne pourront en revanche s'empêcher d'apprécier les variations en stéréo qui font toujours leur petit effet.

Nexus-Gen

Personnalisant les protagonistes qui composent la BEA (la Brigade d'Elimination des Autres dont votre serviteur cherche désespérément un point de recrutement) à travers leurs armes avant la photo de famille, cette courte vidéo aura le mérite de nous offrir un petit shot de Japon, à l'heure où seuls les sportifs semblent autorisés à y entrer.

Et si la tenue des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 semble quelque peu bringuebalante, l'arrivée de Scarlet Nexus sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series est quant à elle toujours prévue pour le 25 juin prochain, foi d'encapuchonné.