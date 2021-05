Licenciements chez Toys For Bob : Activision dément

En fin de semaine dernière, nos confrères de Games Industry rapportaient que les développeurs du très bon Crash Bandicoot 4 It's About Time traversaient, eux, des temps compliqués. Une partie des informations a été contestée par la maison-mère.

Nos mines se sont encore renfrognées il y a quelques jours, en apprenant que Toys For Bob voyait ses forces vives transférées sur le développement de la prochain saison de Call of Duty Warzone, avec un supplément renvoi pour les moins chanceux.

Activision a contacté Games Industry, d'où est partie l'information relayant entre autres les propos du character designer Nicholas Kole, pour apporter des rectifications nécessaires.

Les annonces de licenciements chez Toys For Bob sont incorrectes. Il n'y a pas eu de réduction de personnel récemment au studio. L'équipe de développement fonctionne pleinement et a un certain nombre d'offres d'emploi à temps plein en ce moment. Le studio est ravi de continuer à soutenir Crash Bandicoot 4 : It's About Time et, plus récemment, de fournir un support de développement supplémentaire à Call of Duty: Warzone.

Le studio à l'origine de Pandemonium et Skylanders, qui a su nous replonger dans les univers de Spyro et de Crash est donc en bonne santé pour le moment. Mais rien ne confirme que tous les employés de la société en activité depuis 1989 soient ravis d'être passés sur du soutien pour un Battle Royale Free to Play qui cartonne. Quant au ruissellement.