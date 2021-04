Les développeurs de Crash Bandicoot 4 désormais occupés sur Call of Duty Warzone

À force de sacrifier des vierges et de vouer à un culte à des forces obscures, notre cher Camille avait réussi l'impossible : donner suite aux aventures de Crash Bandicoot. Et si le quatrième épisode numéroté a récemment débarqué sur PC et consoles de nouvelle génération, Activision Blizzard ne semble pas avoir envie de renouveler l'expérience. Du moins, pas avec la même équipe.

Vous avez apprécié Crash Bandicoot 4 ? Dommage pour vous : après avoir contribué à faire revenir en grâce quelques licences sûres de l'ère PlayStation, les petits gars de Toys for Bob ont déjà quitté le monde coloré de Spyro et du célèbre marsupial pour rejoindre le front, puisqu'Activision Blizzard a décidé de profiter de leurs services pour... la prochaine saison de Call of Duty Warzone, qui n'en finit plus de cartonner :

Toys for Bob is proud to support development for Season 3 of Call of Duty #Warzone, and look forward to more to come. #LETSGO dev squads! #Verdansk84 pic.twitter.com/ERmFSWeaIk - Toys For Bob (@ToysForBob) April 29, 2021

Larguez les amarres

Pour le moment, l'éditeur n'a pas précisé si l'intégralité du studio de Novato oeuvrait désormais sur la juteuse licence qui permet de payer le PDG du groupe au-delà de la décence, mais le chara designer Nicholas Kole, qui a travaillé en tant que contractuel sur Spyro Reignated Trilogy et Crash Bandicoot 4, parle de la "fin d'une ère", non sans préciser qu'une vague de licenciements a entre-temps eu lieu :

Same! Altho everyone I interfaced with and worked along was let go, I'm very glad it's not a totally shuttering - Nicholas Kole (@FromHappyRock) April 30, 2021

[Je suis content de savoir que l'équipe aura toujours du travail], même si tous les gens avec qui j'ai pu travailler ou échanger ont été remerciés, je suis quand même rassuré qu'il ne s'agisse pas d'une fermeture totale.

La décision n'a en revanche rien de surprenant et s'inscrit dans la stratégie globale d'Activision Blizzard, qui avait absorbé Vicarious Visions en début d'année, les empêchant ainsi de plancher sur une éventuelle suite à Tony Hawk's Pro Skater 1+2, malgré son statut de million-seller record pour la série.

Qui sera le prochain ? Les paris sont ouverts. En attendant, rappelons que Crash Bandicoot 4 est disponible sur PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One et Xbox Series.