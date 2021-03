Elden Ring : Du gameplay en fuite... Et une démonstration prochainement ?

Les fans des oeuvres de Hidetaka Miyazaki et de George R.R. Martin sont aux abois depuis l'E3 2019. Le projet commun du père de Dark Souls et du romancier américain ayant créé Le Trône de Fer, n'a toujours aucune envie de se remontrer. Quoique.

Pourtant, comme l'a relaté Video Games Chronicles, un trailer d'Elden Ring a tourné sur la Toile. La fuite continue sur les réseaux sociaux, par extaits, et il y a peu de chances que vous passiez à côté.

This isn't from me, but I needed some way to share it elsewhere for those who care. #EldenRing pic.twitter.com/YxUNH9Fq2K - AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 1, 2021

Environnement fantasy ouvert, roulade, déplacement en cheval, combat à la Souls. Il y a de quoi en faire frémir plus d'un. Selon Andy Robinson, réacteur en chef du site et auteur de l'article, cet aperçu a deux vertus.

Il prouve d'abord que le développement suit bien son cours, même si le télétravail a quelque peu ralenti le rythme, empêchant une sortie éventuelle en 2021. Et ensuite, comme le soutient également Jason Schreier de Bloomberg, cela pourrait signifier qu'Elden Ring serait montré prochainement. Le reporter Paul Thurott affirmait que cela aurait lieu durant un événement Xbox le 23 mars prochain. Ce qu'a démenti formellement Aaron Greenberg, monsieur marketing chez Xbox Games :

Just to set expectations: this is not happening. There are always things we have in the works, but nothing coming soon that would feature game announcements or world premieres like this. https://t.co/nO868SCbpZ - Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) February 28, 2021

Il va falloir revoir vos attentes : cela n'aura pas lieu. Nous avons toujours des choses sur le feu, mais rien prochainement qui pourrait inclure ce type d'annonces de jeux ou de world premieres.

Est-ce que quelque chose se prépare du côté de Bandai Namco, histoire de créer un peu de hype ? Ce serait dommage de garder un joli trailer tout propre en bonne qualité après un leak, non ?

C'est possible. Une marque pouvant être liée à un type d'événement "Direct" ayant été enregistrée : Bandai Namco Next".

ICYMI: Bandai Namco has trademarked 'BANDAI NAMCO NEXT', which could be an online presentation similar to Directs or SoPshttps://t.co/2Tk37YhCzt pic.twitter.com/ywtjOwjwZD - Nibel (@Nibellion) March 1, 2021

On rappelle le pitch qui traine depuis si longtemps pour ce RPG ô combien attendu et espéré, jusqu'à preuve du contraire, sur PS4, Xbox One et PC :

Dans un nouvel univers créé par Hidetaka Miyazaki et George R.R. Martin Une aventure incomparable attend les joueurs dans ELDEN RING, la prochaine épopée fantastique créée par FromSoftware, Inc. ELDEN RING sera le jeu FromSoftware le plus ambitieux jusqu'à présent et se déroulera dans un royaume tentaculaire, imprégné d'une histoire riche et sanglante élaborée par Hidetaka Miyazaki, créateur de l'influente série de jeux vidéo DARK SOULS et George R.R Martin, auteur de la série fantastique à succès A Song of Ice and Fire.