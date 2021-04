Activision Blizzard : Bobby Kotick renouvelé pour deux ans, avec un salaire en baisse

Voilà 30 ans que Bobby Kotick occupe un luxueux fauteuil de P-DG. Mais si la fusion d'Activision et de Blizzard aura permis d'accumuler de juteuses licences au sein d'un même groupe, c'est surtout pour le volume indécent de ses émoluments que le quinquagénaire faire surtout parler de lui. À force de polémiques, le groupe daigne enfin lâcher du lest.

À voir aussi : Overwatch : Le réalisateur et vice-président Jeff Kaplan quitte Blizzard Entertainment

Activision Blizzard en aurait-il eu assez de voir le salaire de son célèbre patron faire trop souvent la une de l'actualité ? Si le père Kotick profite depuis 2016 de 20 millions de dollars en stock options et actions tous les ans, les actionnaires du groupe avait récemment fait savoir que la coupe commençait à être pleine, à plus forte raison lorsque les licenciements, eux, se comptaient par centaines. Les investisseurs n'avaient d'ailleurs pas hésité à saisir la US Securities and Exchange Commission, l'organisme chargé de la réglementation et du contrôle des marches financiers. Hier, le comité exécutif du groupe se prononçait sur la suite des événements.

Mon boulot de dans deux ans

La première décision est rassurante pour Bobby la pointe, puisqu'il pourra conserver son poste de P-DG pour deux ans de plus, son mandat étant renouvelé jusqu'au 31 mars 2023. Mais parce que l'époque n'est facile pour personne, il accepte de composer avec une baisse de 50% de sa rémunération fixe, qui passera donc de 1,75 millions de dollars à 875 000 dollars "seulement". Kotick a également accepté que son bonus annuel subisse la même cure amincissante, pour retomber à 1,75 millions de dollars.

Mais parce que l'appât du gain donne souvent des idées, l'intéressé pourra compenser cette perte grâce à un bonus maximum de 200% déjà acté pour les deux prochaines années fiscales. Pas folle, la guêpe.

Le document disponible en intégralité ici-même temporise toutefois la colère des actionnaires (et des autres) en soulignant les résultats de Kotick, qui a fait exploser la capitalisation d'Activision Blizzard (+ 8100%, lisez-le à voix haute), les dividendes desdits petits porteurs, ou encore la valeur de l'action, non sans rappeler que ses trois décennies à la tête du groupe rassemblé font de lui un recordman de longévité.

Le mois dernier, Activision Blizzard licenciait près de 200 personnes.