Lost Soul Aside de retour avec 18 minutes de gameplay qui tabassent

Découvert en 2016 et essayé par notre ami Rudy lors du TGS 2018, l'autre projet développé par un programmeur chinois solitaire, avec Bright Memory, s'est dit qu'avec le printemps, et la conférence PlayStation dans l'Empire du Milieu, il fallait sortir de son hibernation. Et il a bien raison.

Intégré au China Hero Project de PlayStation, qui soutient les productions chinoises, Lost Soul Aside s'illustre depuis quelques heures par le biais d'une nouvelle séquence de gameplay visible ci-dessus.

Sur la page Facebook du projet, on n'en apprend pas davantage sur une éventuelle date de sortie (il visait autrefois 2020). Mais on a quand même droit à des excuses. Acceptées au regard de la qualité affichée, qui est confirmée sur PS5. Le jeu est prévu sur PS4 et PC.

Pardon de vous faire attendre. Nous sommes revenus avec du nouveau sur Lost Soul Aside. Découvrez plus de 18 minutes de gameplay inédit préparées pour que tout le monde puisse le voir. Nous nous excusons pour la longue attente et vous remercions tout le monde pour votre patience continue.

On rappelle que Lost Soul Aside est initialement conçu par Yang Bing, qui a cité comme influences, pas trop difficiles à discerner, Devil May Cry, Ninja Gaiden et Final Fantasy XV. Le projet a depuis recruté sous la bannière du studio UltiZero Games. Pour les mélomanes avertis : Cory Matthew Johnson, compositeur sur Devil May Cry 5, a confirmé sa participation. Il livre quelques petits bouts de musique dans cette vidéo.