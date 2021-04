Call of Duty Vanguard pourrait ne pas sortir... cette année

Comme chaque année, un nouveau volet de la série Call of Duty fait parler de lui en milieu d'année pour préparer son arrivée prochaine. Sauf qu'en 2021, la mécanique autrefois bien huilée semble rencontrer quelques soucis techniques. Explications...

Le prochain volet de la saga dont le nom de code est pour le moment Call of Duty Vanguard fait vraisemblablement face à des problèmes des développement comme l'a annoncé sur Twitter un insider fiable du nom de MW2 OG, connu pour ses exactitudes sur ses leaks concernant la série d'Activision :

Got the green light to share this:



>There is STILL no certain release date for Vanguard.



This is the latest that a firm decision hasn't been made about the release, and it is *possible* that we won't see Vanguard this year. - MW2 OG (@TheMW2Ghost) April 24, 2021

Il n'y pas ENCORE de date certaine de sortie pour Vanguard. Aucune décision ferme n'a été prise pour le moment concernant sa sortie, et il est "possible" que nous ne voyons pas Vanguard cette année.

Cela pourrait être une première pour la série. En effet, depuis des lustres désormais, un Call of Duty sort chaque fin d'année sur Terre. Nous vous en parlions il y a un moment des complications de développement pour Vanguard. Et les dires de l'insider semblet en effet confirmer que cela ne sentirait pour le moment pas bon du tout.

Et que nous réserverait Activision alors pour pallier ce possible report de Vanguard ?

There are talks of some kind of "revamp" for MW19, or a flow of more content for it. There's so much unreleased & potentially saved for MWII. And, of course, CW at the front and center.



Lastly: "there's nothing about [vanguard] that would make it a good release this year". - MW2 OG (@TheMW2Ghost) April 24, 2021

Il y a des discussions pour une possible "amélioration" de MW ou pour l'ajout de plus de contenus. Il y a tant de choses non sorties & potentiellement gardées pour MW 2. Et bien entendu, CW en tête.



Et enfin : il n'y a rien à propos de [Vanguard] en faveur d'une sortie cette année.

Ce qu'il faut retenir en bref, c'est ce que Call of Duty Vanguard pourrait ne pas arriver cette année et pour pallier à cette éventuelle déconvenue, Activision planifierait du contenu pour Call of Duty : Modern Warfare et Call of Duty Black Ops Cold War.

Bien entendu, tout ceci reste à l'état de rumeurs, à prendre avec des pincettes pour le moment. Il faudra comme toujours attendre une confirmation de la part d'Activision, ou de nouveaux leaks de personnalités proches du dossier, pour en être certain...