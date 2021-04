Call of Duty "Vanguard" serait... un "putain de désastre" selon les rumeurs

Après des rumeurs concernant sa temporalité, le prochain Call of Duty dont le nom de code serait Vanguard fait de nouveau parler de lui concernant son développement. Un développement qui s'avèrerait plutôt... compliqué.

À voir aussi : PlayStation Plus : Voici les jeux PS4 et PS5 "gratuits" d'avril 2021

Ce nouveau volet semble suivre les traces de Call of Duty Black Ops Cold War dont le développement fut quelque peu... compliqué. Au départ dans les mains de Sledgehammer Games, c'est Treyarch qui avait finalement dû s'en occuper.

Sledghammer revient sur le devant de la scène avec le prochain Call of Duty et l'histoire semble se répéter car le développement à l'air plutôt chaotique, comme nous l'apprend Black Ops Cold Wars Newz sur Twitter : :

RUMOUR: Bad news... #COD2021 (WW2 Vanguard) has reportedly been pushed forward a year (it's had one less year in development). Meaning it may be as rushed as, if not more rushed than Cold War.



Good news: This means Infinity Ward has a lot more time to make #COD2022 (MW19 II). pic.twitter.com/arRbfYHJ8l - Black Ops Cold War Newz ☢️ (@WarzoneNewz) April 9, 2021

L'as désastre ?

Il est dit que le titre serait avancé d'un an (soit moins d'une année de développement) et qu'il serait "rushé" au même titre que Black Ops Cold War, si ce n'est plus. La seule bonne nouvelle étant que cela laisse un an de plus pour Call of Duty : Modern Warfare 2 d'Infinity Ward qui lui devrait arriver pour 2022.

Tom Henderson, un insider bien renseigné sur la licence d'Activision a d'ailleurs évoqué Vanguard il y a peu :

Vanguard... To put it simply, is a fucking disaster.



But more on that at a later time. https://t.co/YBgK69IPh6 - Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) April 7, 2021

Vanguard.. pour la faire simple, c'est un putain de désastre.

Bien entendu, tout cela est à prendre avec des pincettes de rigueur et il faudra attendre d'avoir le titre en main (ou au moins quelques vidéos et images) pour se faire une idée du potentiel du titre. Rendez-vous en fin d'année donc... sauf si les langues se délient plus tôt que prévu...