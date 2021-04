Metal Gear Solid : L'ancien doubleur de Snake donne ses infos sur les rumeurs de remake

Comme l'affirme une célèbre maxime, le temps efface tout, qu'on le veuille ou non. Six ans après la rupture largement commentée entre Hideo Kojima et son éditeur historique Konami, la perspective de revoir un jour la saga Metal Gear Solid sur le devant de la scène s'invite de plus en plus dans l'actualité. Et tout le monde semble avoir un avis sur le sujet.

À voir aussi : Le compositeur de Death Stranding et MGS V quitte Kojima Productions

Alors que Konami prenait très récemment le soin de (re)déposer les marques Castlevania et Metal Gear Rising au Japon, les rumeurs vont évidemment bon train quant à l'hypothétique retour du père Snake (on vous laisse choisir lequel), désormais affranchi de son géniteur... qui serait selon d'autres rumeurs en pourparlers avec Microsoft. Carrément.

Hayter is gonna hate

Et si tout le monde semble y aller de ses prédictions d'une fiabilité forcément discutable, certaines voix portent plus que d'autres. C'est ainsi que David Hayter le doubleur de Solid Snake de Metal Gear Solid à Peace Walker en passant par ce fichu quatrième épisode, a récemment décidé d'entrer dans la danse, et de livrer à la face du monde "ses" infos de l'industrie, qui ne semblent pourtant pas profiter d'une fiabilité en béton armé.

Interrogé par le vidéaste Dan Allen sur les rumeurs qui voudraient qu'un remake du jeu culte de 1998 soit actuellement dans les cartons du côté de chez Bluepoint, l'acteur a pris la peine de rejouer un jeune et fringuant Solid Snake, avant de lâcher :

Je pensais que ça n'était qu'une rumeur... jusqu'à avant-hier. Et puis, j'ai reçu un SMS d'un insider me disant qu'il avait entendu que ça pourrait vraiment se faire.

Le droit de rêver ?

Les plus grands juges apprécieront le triple axel au conditionnel, qui laisse entendre que Hayter n'en sait finalement pas beaucoup plus que le quidam lambda, mais sa déclaration ne manquera sans doute pas de faire rêver, même brièvement, les joueurs nostalgiques d'une certaine époque. Et notre Rami national, cela va de soi.

Rappelons que l'acteur avait déjà fait part de son envie de reprendre le rôle du plus méta des héros de jeux vidéo en décembre dernier, un voeu pieux qui ne nous laisserait finalement que cette seule certitude : si remake de Metal Gear Solid il devait y avoir, David Hayter n'a vraisemblablement pas été convié à y poser sa voix... pour l'instant.

Quel crédit accordez-vous à l'ancien doubleur de Solid Snake ? À quoi pourrait donc ressembler un épisode post-Kojima ? Faites-nous part de vos avis méta dans les commentaires ci-dessous.