Mortal Kombat : Le film arrive en France... en VOD

On pourra toujours réclamer à cor et à cri la réouverture des salles obscures sur notre territoire, ce n'est manifestement pas le moment. Alors, comme d'autres longs-métrages, Mortal Kombat s'adapte pour nous parvenir.

À voir aussi : Mortal Kombat : La version 2021 officielle du célèbre thème musical dévoilée

Disponible pour les yeux nord-américains depuis quelques heures, au cinéma et sur HBO Max, Mortal Kombat connaîtra une "sortie digitale" chez nous le 12 mai prochain. Comme pour Wonder Woman 1984 et Godzilla vs. Kong, Warner Bros. joue la sécurité avec le film de Simon McQuoid, sans priver les spectateurs français. Et bonne nouvelle pour celles et ceux qui ne sauraient regarder un blockbuster ailleurs que dans un environnement clos rempli d'autres personnes qui chuchotent, mangent leur pop-corn et manipulent leur smartphone toutes les trois secondes : une sortie dans les salles n'est pas exclue.

Come here !

Mais où et comment visionner cette nouvelle adaptation du grand tournoi super gore opposant les champions de la Terre aux vilains de l'Autre Monde, qui n'a rien en commun avec celui dont on rêvait en 1984 ? Les plateformes sur lesquelles Mortal Kombat sera proposé, on imagine pour une quinzaine d'euros maximum, sont iTunes, Apple TV, Amazon, Prime Video, Google Play, YouTube, Sony Playstation, Microsoft Xbox, Rakuten TV, Orange, CanalVOD, Bbox Bouygues, SFR, UniversCine, Filmo TV et Video Futur. Autant dire qu'il y a des chances que vous y ayez accès.

Et on rappelle que si vous voulez un avant-goût, les 7 premières minutes sont à regarder au bout de cet hyperlien.