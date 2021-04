Mortal Kombat : Les 7 premières minutes du film se regardent gratuitement

C'est ce vendredi que les salles américaines vont accueillir le retour cinématographique de Mortal Kombat, au même titre que HBO Max qui le diffusera en streaming. Avant cela, le diffuseur nous met l'eau à la bouche, et le sang aussi, en nous laissant regarder le tout début.

À voir aussi : Mortal Kombat : La version 2021 officielle du célèbre thème musical dévoilée

La dernière adaptation des tribulations de Liu-Kang, Jax, Sony Raiden et les autres se découvrent un peu plus aujourd'hui par le biais d'un extrait complet. Ce sont en fait les 7 premières minutes du Mortal Kombat de Simon Mc Quoid que vous pouvez d'ores et déjà visionner sans contrainte.

La vie de Hanzo Hasashi (Hiroyuki Sanada) est changée à jamais lorsque son domaine est attaqué par des intrus. Regardez les sept premières minutes de Mortal Kombat ici.

Durant cette séquence introductive, on fait la connaissance de Hanzo, dont le destin va basculer suite à une attaque pas très sympathique. Pour celles et ceux qui ont encore peur que le gore si cher à la série baston de NetherRealm soit quelque peu mis de côté, il n'en est rien. Il ne faut pas longtemps avant que ça se fritte et que ça gicle. Avec des pouvoirs spéciaux, bien entendu. Mais ça, nous vous laissons le découvrir.

Chez nous, Mortal Kombat n'a pas encore de date de diffusion.

Hypé ou pas ?

Parce que nous savons que nos lecteurs ont du goût, nous profitons de cet extrait pour connaître votre sentiment vis-à-vis de ce nouveau long métrage.

Nous vous posons donc la question : "Le film Mortal Kombat vous fait-il envie ?"

Nous vous invitons comme toujours à vous exprimer votre avis par l'exercice du sondage, en faisant valoir votre voix parmi les propositions ci-dessous. Et en donnant, bien entendu, votre point de vue dans les commentaires du forum, où vous pourrez par ailleurs vous étendre davantage. En toute courtoisie.