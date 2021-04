Play at Home : Horizon Zero Dawn gratuit dès aujourd'hui, de nouveaux jeux pour bientôt ?

Malgré son défilement linéaire, le temps qui passe ne semble pas franchement nous rapprocher d'un quelconque bout du tunnel, et la perspective de pouvoir s'embarquer dans des aventures toujours plus gratuites les unes que les autres continuent de nous permettre de regarder ailleurs. Sony semble l'avoir bien compris, et entend bien poursuivre la parenthèse Play at Home aussi longtemps que nécessaire.

Si les joueurs américains peuvent désormais espérer rapidement de se faire vacciner, les pauvres français que nous sommes n'ont pas fini de rattraper leur retard vidéoludique. Qu'importe, au final, puisque c'est aujourd'hui qu'Horizon : Zero Dawn devient gratuit, aux côtés de The Witness, Paper Beast et quelques autres perles listées ici, et disponibles jusqu'au 23 avril.

Ligne d'Horizon

Et si la nouvelle avait à elle seule de quoi réjouir ceux qui auraient bien trop de temps à disposition, Sony profite de cette généreuse offrande pour rassurer les plus confinés d'entre nous quant à l'avenir de la campagne Play at Home qui avait débuté au printemps dernier avec Uncharted : The Nathan Drake Collection et Journey, et semble promis, contrairement à nous, à un bel avenir :

Restez à l'écoute, car nous ferons bientôt une nouvelle annonce concernant l'initiative Play at Home.

C'est en effet sur ces belles paroles que se termine le post du PlayStation Blog, rappelant la disponibilité des aventures futuristes d'Aloy pour tous les possesseurs d'un modèle adéquat de la marque.

N'hésitez pas trop longtemps : vous n'avez que jusqu'au 15 mai ! Après, comme le veut le dicton, à ce moment-là il sera trop TARD.