Play at Home : 10 jeux PS4 et PSVR bientôt offerts dont Horizon Zero Dawn

C'est une initiative lancée en avril 2020 pour permettre aux joueurs confinés de se divertir sans regarder leur compte en banque. Relancée ce mois-ci, elle va se prolonger avec davantage de titres en cadeau.

Après Ratchet & Clank, que vous pouvez toujours aller chercher jusqu'au 1er avril à 5h00, le programme Play At Home va continuer à vous faire plaisir dans les mois qui viennent.

Sony a révélé que, du 26 mars à 4h00 au 23 avril à 5h00, vous pourrez récupérer gratuitement et pour toujours :

Par les esprits artistiques à qui l'on doit Journey, Flower et The Pathless, ABZÛ est une magnifique aventure sous-marine sur le thème de la plongée. Découvrez un monde océanique grouillant de vie, mystérieux et haut en couleur.

Enter the Gungeon est un dungeon crawler à l'arme à feu, dans lequel un groupe de marginaux cherche l'absolution en tirant, en récupérant du butin, en esquivant les tirs ennemis et en semant le chaos pour atteindre le trésor ultime du légendaire Gungeon : un pistolet capable d'éradiquer le passé.

Préparez-vous pour la version ultime de Rez, une épopée épique visuelle et sonore truffée d'action, revue et corrigée par les membres de l'équipe de développement d'origine. Cette version remasterisée est une exclusivité PS4 compatible avec PlayStation VR (en option).

Vous vous êtes échoué sur un monde océanique extra-terrestre, et la seule issue se trouve dans les profondeurs. Les océans de Subnautica offrent une grande diversité : des barrières de corail inondées de soleil aux failles dangereuses, en passant par les champs de lave et les rivières sous-marines bioluminescentes. L'eau regorge de vie : si certaines formes de vie vous seront utiles, d'autres seront menaçantes.

The Witness est un jeu solo situé dans un monde ouvert contenant des dizaines de lieux à explorer et plus de 500 énigmes à résoudre. Ce jeu considère que vous êtes un joueur intelligent et que votre temps est précieux. Aucune redondance à déplorer : chaque énigme apporte une nouvelle idée. Et le jeu n'est pas avare en bonnes idées.

Obtenez une nouvelle perspective sur les jeux de plateforme grâce à PlayStation VR et à sa mission de sauvetage osée. Contrôlez Astro dans une aventure fabuleuse dans laquelle vous devrez sauver votre équipage. Le casque PS VR vous placera en plein coeur de l'action. Mesurez chaque saut avec précision et soyez curieux, car le monde regorge de secrets à découvrir.

Moss est un jeu d'action, d'aventure et de résolution d'énigmes pour un joueur. C'est également une nouvelle franchise signée Polyarc spécialement conçue pour la réalité virtuelle. Dans Moss, les joueurs font la connaissance de Quill, une jeune souris aux aspirations profondes qui rêve d'évasion. En explorant les bois, elle tombe sur une relique de verre mystérieuse qui éveille une magie ancestrale.

Dans Thumper, tout tourne autour du rythme : action ultra-dynamique, vitesse détonante et physique brutale. Vous êtes un scarabée de l'espace. Bravez le vide infernal et affrontez une tête géante aliénée venue tout droit du futur. Chaque impact est associé à une bande-son originale ultra-rythmée. Pour atteindre la synesthésie, vous devrez traverser l'enfer du rythme.

Embarquez pour une odyssée onirique en réalité virtuelle. Découvrez un écosystème sauvage né des données perdues d'Internet. Soyez le premier à explorer un monde peuplé de créatures exotiques et surprenantes, et façonnez votre environnement pour surmonter les obstacles et les énigmes. Dévoilez les mystères de Paper Beast, un jeu sorti tout droit de l'imagination d'Eric Chahi (Another World, From Dust).

Et n'allez pas croire que vous pourrez remballer après ça. D'une part, l'essai du service Wakanim est également proposé du 26 mars au 22 avril, mais en plus d'autres jeux seront offerts, le programme courant jusqu'en juin.

Du 20 avril à 5h00 au 15 mai à 5h00, ce sera au tour de Horizon Zero Dawn : Complete Edition d'être téléchargeable par quiconque possède une console PlayStation.