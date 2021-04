PS5 : Genshin Impact version nouvelle génération pour la fin avril

Disponible depuis septembre dernier sur PC, mobiles et PS4, l'action-RPG phénomène venu de Chine partira à l'assaut de la nouvelle génération de consoles de Sony d'ici quelques jours.

À voir aussi : Resident Evil Showcase : La démo de Resident Evil Village pour tous datée, priorité aux PS4-PS5

La version PS5 de Genshin Impact arrive le 28 avril prochain. Cette version optimisée du free-to-play de miHoYo proposera, comme on avait pu l'apprendre en début de mois, un affichage en 4K de textures bien améliorées et des chargements qu'on pense inexistants tellement on ne les sent pas passer.

La maj des fromages

Le 28 avril verra également l'arrivée de la mise à jour 1.5 baptisée "Toute la lueur sur la jadéite". Elle offrira aux joueurs de nouveaux défis, des heures de combat et d'exploration, en rencontrant Eula et Yanfei :

Eula, le nouveau personnage 5★, est la capitaine de l'unité de reconnaissance des chevaliers de l'Ordre de Favonius. Utilisant l'épée à deux mains et l'élément Cryo, elle peut infliger des DGT de zone et augmenter sa propre résistance à l'interruption grâce à sa compétence et à son déchaînement élémentaires. Le second nouveau personnage, Yanfei, est un personnage 4★ qui manie le catalyseur et l'élément Pyro. Née à Liyue en temps de paix, Yanfei est de sang humain et Adepte, et sa vie toute entière est tournée vers l'étude et l'interprétation des lois et textes juridiques de Liyue.

Genshin Impact est disponible sur PS4, iOS, Android, et PC.