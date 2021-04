PS5 : Genshin Impact aura bientôt une version améliorée, les changements évoqués

Initialement moqué pour ses ressemblances avec un certain The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Genshin Impact a été plutôt bien accueilli par la critique à sa sortie et immédiatement adopté par des millions de joueurs à travers le monde. Afin de battre le fer tant qu'il est chaud, une nouvelle plate-forme s'apprête à recevoir sa version du jeu. Avec des performances adaptées.

Sony vient d'annoncer sur le compte Twitter officiel de PlayStation que sa PS5 aura bientôt droit à sa propre version de Genshin Impact. Jusqu'à présent, les possesseurs de la nouvelle console du constructeur japonais ont simplement pu jouer au très populaire Action-RPG Free-to-Play en téléchargeant sa version PS4 rétrocompatible.

À l'heure où sont écrites ces lignes, les informations au sujet de cette version PS5 de Genshin Impact sont relativement peu nombreuses. Sony a simplement indiqué que le jeu devrait bénéficier du type d'améliorations que reçoivent nombre de jeux PS4 transformés en jeux PS5.

En effet, le constructeur nippon affirme que sur PS5, Genshin Impact aura droit à des "graphismes améliorés, des temps de chargement rapides et une compatibilité avec la manette DualSense." Malheureusement pour les personnes intéressées par cette version new-gen de Genshin Impact, Sony ne précise pas la manière que le jeu aura d'exploiter les fonctionnalités de sa nouvelle manette.

C'est pour bientôt

Histoire d'accompagner cette annonce qui fait plus office de teasing que de véritable communiqué, PlayStation et miHoYo ont diffusé une bande-annonce entièrement consacrée à cette version PS5 du très populaire jeu chinois. Ce trailer est bien évidemment ce que vous pouvez retrouver ci-dessus.

Pour ce qui est de la date de sortie de cette version PS5 de Genshin Impact, Sony et miHoYo ne rentrent pas dans les détails ici non plus. Ils se contentent en effet d'indiquer que Genshin Impact PS5 sera mis en ligne au cours du printemps. La saison ayant déjà débuté, le jeu ne devrait pas arriver après le 20 juin prochain (sauf retard éventuel bien évidemment).

Que pensez-vous de Genshin Impact ? Lui avez-vous laissé sa chance ? Si oui, quelle est votre opinion à son sujet ? Cette version PS5 pourrait-elle vous intéresser ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.