L'E3 2021 fait le plein de partenaires médias

Nous ne savons toujours pas si l'été pourra se vivre librement et en toute sécurité. Ce qui est sûr, pour le jeu vidéo, c'est que l'on ne manquera pas d'événements à vivre depuis les écrans connectés à notre disposition, E3 compris.

À voir aussi : Le Summer Game Fest 2021 s'annonce, une édition plus condensée

L'ESA a annoncé ce mercredi 14 avril 2021 s'être associé à IGN, Future, société éditrice de PC Gamer et GamesRadar, Polygon, IGN China et Bonfire en vue d'améliorer la portée de l'E3 2021. Celui-ci, entièrement virtuel et à suivre en ligne, se tiendra du samedi 12 juin au mardi 15 juin et fera partie intégrante de l'IGN Summer of Gaming.

Les organisateurs du salon californien souhaite que l'esprit de l'E3 perdure, comme l'explique Stanley Pierre-Louis, PDG de l'ESA :

Nous veillons à ce que l'E3 continue d'être l'événement le plus innovant et collaboratif de l'industrie du jeu vidéo. Il est donc essentiel de faire appel à certains des plus grands partenaires médias du secteur pour vous aider à diffuser les nouvelles, les révélations et plus encore très attendues. Chaque partenaire média jouera un rôle déterminant pour étendre la portée de l'E3 à plus de fans que jamais. Avec le format numérique de cette année, nous cherchons à offrir à notre public des moyens passionnants et uniques de découvrir la magie de l'E3.

L'E3 2021 sera à suivre gratuitement et proposera des événements et annonces de Nintendo, Xbox, Capcom, Ubisoft, Take-Two Interactive, Warner Bros. Games et Koch Media. Et on imagine un tas de surprises pour un événement qui se veut "plus innovant et collaboratif" que jamais.

Rappelons qu'en juin un autre événement global prendra place au cours du mois de juin, la deuxième édition du Summer Game Fest made in Geoff Keighley. La concurrence des WORLD PREMIERE pourrait être rude. Ca tombe bien, on en veut, Joe.