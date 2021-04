Nintendo Switch : Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge s'y annonce

Durant l'Indie World Showcase de Nintendo, le co-fondateur de Tribute Games et le patron de DotEmu ont littéralement bondi sur nos écrans pour révéler ce que certains espéraient : les quatre tortues d'enfer seront bientôt dans la ville, oui, mais sur Switch.

À voir aussi : Nintendo Switch : Picross S6 arrive la semaine prochaine [MAJ]

Son annonce début mars nous avait littéralement redonné le sourire malgré l'actualité pas rose, voire morose. Il n'y avait besoin que de lui pour illuminer ce mois d'avril encore bien frisquet. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge était présent lors de l'Indie Showcase pour confirmer qu'il arriverait sur Nintendo Switch. cette année, comme sur PC.

Pizza Time

Le beat them up aux tons rétros jouable à quatre s'inspirant des hits de Konami a dégainé un nouveau trailer plein d'images qui donnent déjà envie d'y aller (Leonardo pour moi, merci). On a pu apprendre au passage que la bande originale serait composée par Tee Lopes. Comme il travaillé sur Sonic Mania, League of Legends et mon petit Monster Boy et le Royaume maudit d'amour, on pourra se dire que c'est de bon augure.

Rappel du pitch :

Avec Bebop et Rocksteady qui prennent d'assaut Channel 6 et s'emparent de super-dispositifs ultra-complexes pour aider Krang et Shredder à exécuter leur plan machiavélique, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge précipite nos tortues préférées dans des combats farouches au beau milieu des lieux intemporels les plus célèbres de TMNT. De Manhattan à Coney Island, en passant par les toitures de la ville et les égouts visqueux, prêtez main-forte à notre quatuor intrépide afin qu'il atteigne la Dimension X. Mais attention, des soldats, des guerriers Triceraton et des fantassins de pierre se mettront en travers de son chemin !

Et on vous renvoie vers notre interview de Cyrille Imbert, PDG de DotEmu, pour en savoir plus sur le jeu et d'autres sujets.