Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge : Un beat them up à l'ancienne annoncé

Non content d'avoir permis la restauration de classiques comme Pang, Windjammers ou Wonder Boy III, et lancé une suite percutante comme Streets of Rage 4, les français de Dotemu ont décidé de rappeler des chevaliers d'écailles et de vinyle.

Dotemu et Tribute Games (Mercenary Kings, Panzer Paladin), en partenariat avec Nickelodeon, viennent d'annoncer Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, un beat them up dans la veine du jeu d'arcade de Konami et de sa célèbre suite Turtles in Time.

Ce trip rétro dont vous pouvez découvrir les premières images dans notre galerie ci-dessous et à la fin de la bande-annonce ci-dessous, sur laquelle la légende Mike Patton a gentiment posé sa voix, est prévu sur PC et sur consoles, sans précisions concernant ces dernières pour le moment.

100% Clan Foot

En pixel art tout beau tout soyeux, ce titre dans lequel 4 joueurs pourront s'éclater simultanément promet une jouabilité à l'ancienne avec des mécaniques modernes, du pilotage de véhicules en dehors des longues séances de raclées et d'autres surprises. Et surprise, il s'agira d'un scénario original qui, nous dit-on devrait chambouler tout ce que vous saviez de Leonardo, Michelangelo, Donatello et Raphaël. Ou pas.

Avec Bebop et Rocksteady qui prennent d'assaut Channel 6 et s'emparent de super-dispositifs ultra-complexes pour aider Krang et Shredder à exécuter leur plan machiavélique, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge précipite nos tortues préférées dans des combats farouches au beau milieu des lieux intemporels les plus célèbres de TMNT. De Manhattan à Coney Island, en passant par les toitures de la ville et les égouts visqueux, prêtez main-forte à notre quatuor intrépide afin qu'il atteigne la Dimension X. Mais attention, des soldats, des guerriers Triceraton et des fantassins de pierre se mettront en travers de son chemin !

À la rédaction, on ne se demande absolument pas qui va le tester. Et le plus tôt possible sera le mieux.