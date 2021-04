Mass Effect Legendary Edition décrit encore ses améliorations en vidéo

Puisque c'est dans un mois que Shepard et l'équipage du Normandy seront officiellement de retour, BioWare met le turbo sur les infos et comparos. Si vous n'aviez pas encore découvert le lifting auquel aura droit Mass Effect Legendary Edition, c'est le moment de vous y intéresser.

À voir aussi : On a vu Mass Effect Legendary Edition, et on a des choses à dire !

Et c'est avec une vidéo officielle se chargeant de montrer les améliorations visuelles ainsi qu'un descriptif approfondi des manoeuvres opérées par les développeurs que l'on peut comprendre à quel point la trilogie Mass Effect, sortie entre 2007 et 2012, a changé. Mais pas trop. Comme la vie doit absolument être compartimentée et qu'il faut absolument affirmer que l'on est organisé, BioWare explique la résurrection en trois phases.

Tu m'étonnes, c'est du triphasé

La Phase 1 du développement de Mass Effect Legendary Edition concernait les fondations. Il a été question d'identifier et trier chacun des assets de la trilogie, des effets de particules à l'interface, en mesurant leur qualité. Puis d'abonnir ce qui devait l'être. Étant donné l'objectif d'un affichage en 4K pour des titres qui tournaient au mieux en 1080p, toutes les textures ont été retravaillées, soit plus de 30.000. Cela a nécessité de repousser les limites du moteur par rapport à leur taille, quadruplée.

Une fois les outils bien affutés, la Phase 2 a pu se lancer pour que le tout premier Mass Effect connaisse les révisions les plus importantes. Le travail d'uniformisation ne s'est pas fait sans garder l'idée que des personnages ont vieilli ou subi quelques blessures. Outre le physique de chaque personnage, ce sont des tonnes d'armures, d'armes et de véhicules qui ont eu droit à toute l'attention des artistes du studio. Même chose pour la lumière, les ombres, les effets de particules, explosions, et lens flares si chers à J.J. Abrams. Bien sûr, les cinématiques ne sont pas non plus restées en l'état.

La Phase 3 a quant à elle consisté à retravailler les niveaux en eux-mêmes, pour que les intentions artistiques se trouvent sublimées. Les zones de Feros, Noveria et Eden Prime sont prises en exemples. Leurs particularités ont été davantage soulignées grâce à l'apport d'une foule de détails bienvenus. Tout cela, nous serons en mesure de l'estimer d'ici quelques semaines.

Mass Effect Legendary Edition sera disponible sur PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One le 14 mai prochain.