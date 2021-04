Le PC Gaming Show et le Future Games Show 2021 se datent

L'été sera chaud dans les t-shirts, les maillots, mais aussi sur vos écrans. La période la plus ensoleillée de l'année sera une fois de plus propice au déferlement de cérémonie et conférences en tout genre. Les dates commencent à tomber.

Le PC Gaming Show et le Future Games Show se tiendront le 13 juin prochain, ont révélé nos confrères de PC Gamer et GamesRadar. Les deux événements s'associent, rien de bien choquant, puisque les deux appartiennent au groupe de presse britannique Future, et vont donc s'enchaîner le même jour. Le tout se déroulera en ligne, naturellement.

Deux salles, deux ambiances

Du côté du PC Gaming Show, qui avance 5,9 millions de spectateurs en 2020, le programme reste identique : mettre en avant le jeu PC et le hardware. Que nous réservera la prochaine édition ? Sean Plott et SURTOUT Frankie Ward (<3) seront-ils reconduits à la présentation ? Trop de suspense, trop de pression.

Le Future Games Show, dont l'édition printanière s'est tenue il y a une quinzaine de jours, va elle nous présenter des projets divers et variés, avec du AAA comme des oeuvres indépendantes. Là encore, on pourra se demander qui animera. L'an dernier, ce sont Noaln North et Emily Rose qui s'en étaient chargé.

Il y a quelques jours, l'ESA a confirmé la tenue de l'E3 virtuel du 12 au 15 juin prochains, le Summer of Gaming tandis que le Summer Game Fest de Geoff Keighley a révélé un programme plus condensé sur un seul mois.