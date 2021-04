Le Summer Game Fest 2021 s'annonce, une édition plus condensée

Lancé en 2020 comme une manière de reprendre le flambeau des rassemblements physiques ne pouvant se tenir, le Summer Game Fest fera son retour cette année. Avec un premier changement en termes de planning.

Le Summer Game Fest 2021 débutera en juin prochain. Son organisateur, le célèbre animateur canadien Geoff Keighley, a confirmé la chose sur les réseaux sociaux, apportant par la suite une précision importante.

.@SummerGameFest is returning this June!



A spectacular, concentrated global showcase of the future of video games -- where everyone comes to play.



Sign up at https://t.co/Hp7WuLrjXk for event updates + text alerts. pic.twitter.com/kvCdSb6eP4