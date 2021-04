Mortal Kombat : Coulisses et séquences inédites pour le film

Comment ne pas être intrigué par une nouvelle adaptation de la série de jeux de combat ultra-gore créée par John Tobias et Ed Boon ? Après une première bande-annonce il y a quelques semaines, le Mortal Kombat nouveau prend encore quelques minutes pour nous convaincre.

C'est une vidéo entre bande-annonce et making of à laquelle les fans ont droit aujourd'hui. Mortal Kombat y dévoile ses failles, sa sensibilité, et tout ce qui va en faire un film humain et largement porté sur les vraies problématiques du monde actuel. Je plaisante, détendez-vous, il est juste question pour le réalisateur, Simon McQuoid, de parler de son long-métrage et de nous rassurer par rapport à l'adaptation de 1995, certes culte à sa manière, de Paul W.S. Anderson.

Dans «Mortal Kombat», le combattant MMA Cole Young, habitué à se faire battre pour de l'argent, ignore son héritage - ou pourquoi l'empereur d'Outworld Shang Tsung a envoyé son meilleur guerrier, Sub-Zero, un Cryomancien d'un autre monde, pour traquer Cole. Craignant pour la sécurité de sa famille, Cole part à la recherche de Sonya Blade sous la direction de Jax, un major des forces spéciales qui porte la même marque de dragon que lui. Bientôt, il se retrouve au temple du seigneur Raiden, un Dieu ancien et le protecteur de Earthrealm, qui accorde le sanctuaire à ceux qui portent la marque. Ici, Cole s'entraîne avec les guerriers expérimentés Liu Kang, Kung Lao et le mercenaire voyou Kano, alors qu'il se prépare à combattre aux côtés des plus grands champions de la Terre contre les monstres d'Outworld dans une bataille à enjeux importants pour l'univers. Mais Cole parviendra-t-il à débloquer ses arcanes - l'immense pouvoir de son âme - à temps pour sauver non seulement sa famille, mais aussi pour arrêter Outworld une fois pour toutes ?

Se voulant respectueux de la mythologie des jeux, bien sombre et bien violent, le film semble en très bonne voie pour en coller plein les mirettes avec des combats joliment chorégraphiés et des images de synthèse employées à bon escient. Le casting, qui va donner à ce scénario sans Johnny Cage signé Greg Russo (version américaine de Florent Gorges nous susurre-t-on) semble y croire. Alors pourquoi pas nous ?

Mortal Kombat arrive dans les salles obscures américaines et en streaming sur HBO Max le 23 avril prochain. Aucune date pour la France à l'heure actuelle. Quant à Noob Saibot...