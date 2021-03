Mortal Kombat : Johnny Cage absent du film, son producteur explique pourquoi

Alors qu'il était un des héros du premier film Mortal Kombat sorti en 1995, et qu'il reste un des protagonistes historiques des jeux Mortal Kombat, Johnny Cage brille par son absence dans la bande-annonce et la communication du reboot cinématographique de MK. Et pour cause, il n'apparaîtra pas dans le film. Et on sait désormais pourquoi.

La promotion autour du nouveau film Mortal Kombat bat son plein. Et grâce à cette dernière, une réponse vient d'être donnée à une question que se posaient nombre de fans de l'univers créé par Ed Boon et John Tobias. Cette question était : mais où est Johnny Cage ? La réponse simple à cette question, c'est qu'il n'est pas dans le film.

Mais quelles sont les raisons de cette absence remarquée ? Todd Garner, le producteur du film, s'est expliqué au micro du site américain GameSpot. Selon lui, Johnny Cage aurait, s'il avait été dans le film, fait doublon avec un des autres protagonistes du film :

La raison pour laquelle nous avons mis Johnny Cage de côté, c'est que c'est un mec très égocentrique. C'est une crapule, il est marrant. Il est hors du commun... Tout comme Kano. Nous nous sommes donc demandés "est-ce qu'on va avoir deux mecs en compétition dans ce film pour les prix du personnage le plus drôle et du personnage le plus égocentrique ? Ou est-ce que nous mettons Johnny Cage de côté ?

De retour dans Mortal Kombat II ?

Todd Garner n'explique cependant pas pourquoi la production et les scénaristes ont préféré donner à Kano le rôle du personnage marrant du film plutôt que le confier à Johnny Cage. Il avoue cependant que tout n'est pas perdu pour le personnage inspiré par Jean-Claude Van Damme. En effet, le producteur laisse entendre que Johnny Cage pourrait avoir sa place dans une éventuelle suite :

Nous pourrons faire un autre film Mortal Kombat si Dieu le veut. Tout le monde n'attend que ça.

Le succès de Mortal Kombat lorsqu'il sortira déterminera très certainement les chances de Johnny Cage de revenir sur grand écran. Pour rappel, Mortal Kombat sortira simultanément au cinéma et sur HBO Max le 16 avril prochain aux États-Unis. En France, la situation sanitaire actuelle fait qu'on ne sait pas encore exactement quand le film sera projeté en salles.

