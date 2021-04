Xbox Series X|S : Un nouvel événement aurait lieu "dans les prochaines semaines"

Qu'il s'agisse de jeux à venir cette année ou de fonctionnalités bientôt ajoutées à ses plates-formes, Microsoft tease de la nouveauté depuis plusieurs mois. Et à en croire une nouvelle rumeur, il se pourrait que la firme de Phil Spencer communique à nouveau prochainement.

La rumeur du jour vient de Mary Jo Foley, journaliste pour le site ZDnet. Cette dernière affirme en effet que Microsoft prépare actuellement un événement virtuel focalisé sur le jeu vidéo de type "What's Next for Gaming" dont la diffusion est prévue pour les "prochaines semaines."

Toujours selon Mary Jo Foley, cet événement viendrait en complément de la conférence Build annuelle de Microsoft mais serait séparé du prochain Game Stack à destination des développeurs prévu pour ce mois d'avril.

À l'heure où sont écrites ces lignes, il est impossible d'affirmer en quoi consistera cet événement virtuel s'il est bel et bien prévu. Mais il convient de rappeler que Microsoft a diffusé il y a quelques jours une "conférence" consacrée aux jeux [email protected] et qu'il proposera bientôt un événement dédié à Age of Empires.

De quoi pourrait-il être question ?

Pour rappel, Jason Ronald, le "director of program management" de Xbox chez Microsoft affirmait au début du mois dernier que tous les jeux prévus pour cette année chez Xbox n'ont pas encore été annoncés. La firme de Redmond pourrait donc proposer un événement traitant de jeux à venir, entre autres, sur Xbox Series X|S.

Mais l'annonce de nouveaux jeux ne représente pas la seule motivation que Microsoft pourrait avoir pour prendre la parole. En effet, Xbox a également promis que de nouvelles fonctionnalités seront dévoilées du côté de la plate-forme au cours des prochains mois.

Le constructeur américain a déjà dévoilé l'ajout du FPS Boost sur certains jeux et laissé entendre qu'il pourrait avoir des choses à dire au sujet de la rétrocompatibilité (en plus de rendre certains vieux titres utilisables via le cloud). Les thématiques pouvant être abordées par Microsoft au cours des prochaines semaines sont donc nombreuses.

Reste maintenant à attendre une éventuelle annonce de la part de Phil Spencer et compagnie. Pour rappel, il a été révélé plus tôt aujourd'hui que Microsoft participera à l'E3 2021 virtuel de juin prochain.

Que dites-vous de cette rumeur ? À quoi pourrait être consacré cet événement selon vous ?