Xbox Games With Gold : Découvrez les jeux "gratuits" d'avril 2021

Chaque mois, Microsoft donne la possibilité à ses abonnés Gold et Game Pass Ultimate de récupérer une poignée de jeux Xbox sans qu'ils aient à débourser quoi que ce soit de plus que ce qu'ils paient pour leur abonnement. Et en avril, quitte à ne pas se découvrir d'un fil...

À voir aussi : Xbox Series X|S : Revivez le Showcase [email protected] du 26 mars 2021 (REPLAY)

Comme le temps passe vite quand on s'amuse doit rester chez soi, à attendre patiemment qu'une aiguille veuille bien trouver notre bras et nous permettre de respirer un peu quand on passe la tête dehors. Nous voilà déjà en avril 2021, plus d'un an après les premiers affolements d'une pandémie qui dure, et Microsoft continue de proposer des jeux gratuits à ceux qui souscrivent au Gold et au Game Pass Ultimate.

Après avoir proposé Warframe : Breakout, Vicious Attack Llama Apocalypse, Metal Slug 3 et Port Royale 3 en mars, Microsoft ne s'arrête évidemment pas en si bon chemin. Et cette fois encore, il est question d'une nouvelle fournée de jeux "offerts" pour le moins éclectique :

Xbox One (compatibles Xbox Series X|S) :

Vikings : Wolves of Midgard (du 1er au 30 avril)

Truck Racing Championship (disponible du 16 avril au 15 mai)

Xbox 360 (compatibles Xbox One et Xbox Series X|S) :

Dark Void (disponible du 1er au 15 avril)

Hard Corps : Uprising (disponible du 16 au 30 avril)

Du combat de vikings, de la course de camions, du TPS, et du Run 'n Gun. De l'occidental et du japonais. Du bon et du moins bon. Difficile de faire plus varié que ça. Vous voilà en tout cas informés.

Que pensez-vous de cette nouvelle sélection de jeux Games With Gold ? Pensez-vous que le système a perdu de son intérêt avec l'arrivée du Xbox Game Pass ? Quels jeux de cette liste comptez-vous essayer ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.