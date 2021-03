PlayStation Plus : Voici les jeux PS4 et PS5 "gratuits" d'avril 2021

Chaque mois, Sony offre à ses abonnés PlayStation Plus un cadeau en remerciement de leur fidélité. Le constructeur donne l'opportunité de télécharger des jeux gratuitement. Ceux qui sont proposés en avril 2021 sont désormais connus.

Si le programme Play at Home, qui vous permet actuellement de récupérer neuf très bons jeux PS4 et PlayStation VR, ne vous suffit pas, et que vous faites partie des millions d'abonnés PlayStation Plus actifs, il y a donc encore de quoi faire sans se ruiner.

Après Final Fantasy VII Remake, Farpoint, Remnant : From the Ashes et Maquette, sur quels jeux allez-vous pouvoir mettre le grappin gratuitement, hormis la nouvelle aventure d'Abe pour laquelle nous étions au courant depuis plusieurs semaines ?

Voici les jeux à ajouter gratuitement à votre ludothèque du mardi 6 avril au mardi 4 mai :

La suite directe des évènements de Oddworld: New 'N' Tasty, sorti en 2014, Oddworld: Soulstorm est de deuxième volet de l'aventure épique d'Abe. Abe a subi une transformation non désirée. Il est passé du statut de simple rouage mudokon sur le point d'être dévoré par la machine commerciale des Glukkons à celui de héros improbable et symbole d'espoir.

Progressez à travers un monde désolé et sans merci ravagé par une pandémie mortelle, en incarnant le drifter et chasseur de primes Deacon St. John. Enfourchez votre fidèle moto de drifter et aventurez-vous sur les routes dévastées, où vous affronterez des hordes de mutants affamés, mais bien moins dangereux que les humains.

Les hordes d'Hitler sont de retour dans ce jeu de tir à glacer le sang par les créateurs de Sniper Elite 4 ! Affrontez des ennemis occultes abominables et maniez des armes épiques dans une nouvelle campagne angoissante pour 1-4 joueurs dans l'Europe des années 1940, en luttant pour sauver l'humanité d'une apocalypse de morts-vivants !

L'abonnement PlayStation Plus coûte 8,99 euros pour 1 mois, 24,99 euros pour un trimestre et 59,99 euros pour un an.