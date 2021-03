PS5 : Un record de ventes historique battu plus d'autres statistiques de NPD

Ce n'est pas un secret pour quiconque s'intéresse un minimum au jeu vidéo, la PS5 souffre depuis sa sortie d'un gros problème de pénuries provoqué à la fois par des difficultés d'approvisionnement en composants nécessaires à sa fabrication et une forte demande. Mais ces difficultés n'empêchent pas la nouvelle console de Sony de réaliser de très bonnes performances outre Atlantique.

Une fois n'est pas coutume, c'est l'analyste américain Mat Piscatella de NPD Group a récemment fait des révélations concernant les statistiques de ventes de consoles aux États-Unis. Et cette fois, c'est de la PlayStation 5 dont il est question. Mat Piscatella a en effet indiqué qu'en février dernier, la console nouvelle génération de Sony est arrivée en seconde position des chartes derrière la Switch en termes d'unités vendues et de chiffre d'affaires. Mais là n'est pas le plus intéressant.

En effet, l'analyste de la célèbre firme américaine révèle également que la PS5 est actuellement la console qui se vend le plus rapidement de l'histoire du marché américain en termes de chiffre d'affaires. Cette statistique repose sur l'argent généré par les ventes de la console après quatre mois sur le marché.

Et ce n'est pas tout. Mat Piscatella indique également que si l'on tient uniquement compte du nombre de machines vendues après quatre mois de disponibilité, la PS5 est actuellement la deuxième console la plus vendue de l'histoire du marché américain. Si l'analyste ne révèle pas la console qui occupe la première place, il précise cependant que l'écart entre les deux machines est quasiment inexistant (moins de 1%).

OK USA!

La stratégie de Sony Interactive Entertainment qui place le marché américain en tête de ses priorités commerciales semble donc payante. Et les statistiques évoquées par Mat Piscatella poussent à se demander jusqu'où la PS5 aurait pu aller au cours de ses premiers mois de présence sur le marché si elle n'avait pas souffert des problèmes de stock qu'on lui connaît.

Malgré les soucis d'approvisionnement et les différentes difficultés provoquées par la pandémie de COVID-19, Sony a malgré tout réussi à mettre sur le marché un nombre record de PS5 pour le lancement de cette dernière. La demande et les agissements des spéculateurs ont cependant rendu difficile le fait de se procurer une console jusqu'à présent.

Pour rappel, le géant de l'électronique a affirmé que la PS5 avait effectué le meilleur lancement de l'histoire des consoles PlayStation en termes du nombre de consoles distribuées (dépassant de peu la PS4, précédente détentrice du record). Si la situation japonaise pour le moins compliquée de la PS5 fait souvent les gros titres, la stratégie commerciale mondiale mise en place par Jim Ryan semble pour l'instant porter ses fruits.

Ses statistiques vous surprennent-elles ? Pensez-vous que la PS5 aurait pu aller beaucoup plus haut si Sony avait mis plus de consoles sur le marché ou qu'il a réussi à atteindre tous les early adopters ? Estimez-vous que Sony a raison de privilégier le marché américain ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.