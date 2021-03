Anthem : Son réalisateur quitte le navire BioWare

Contrairement à l'actualité, la météo n'est clairement pas au beau fixe pour Anthem, déjà sur le déclin malgré son jeune âge. En effet après avoir annulé sa refonte "NEXT", le réalisateur fait ses valises.

Difficile ne pas voir dans le relatif fiasco du loot-shooter un effet collatéral, toujours est-il que Jonathan Warner, réalisateur d'Anthem et membre du mythique studio BioWare depuis 10 ans quitte aujourd'hui l'aventure.

So, today is my last day at BioWare, I'm moving on to do new things.

BioWare has been home to my grateful heart for nearly 10 years and I want to wish them all the best. DA ME and SWTOR are in good hands and I can't wait to play from this side of the screen. #ThankYou #BioWare pic.twitter.com/g5zp7hkSV5