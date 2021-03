Hironobu Sakaguchi : Le créateur de Final Fantasy donne son avis sur FF VII Remake

Après avoir occupé le statut de J-RPG et/ou remake le plus attendu de ce côté de l'univers, Final Fantasy VII Remake continue de squatter l'actualité, alors qu'une version plus bifluorée se fait désormais attendre sur PlayStation 5. Et si tout le monde a déjà un avis sur les nouvelles aventures de Cloud et de sa bande de terroristes écolo, une voix compte forcément un peu plus que les autres.

C'est ce qui s'appelle boucler la boucle : alors que Final Fantasy VII Remake n'était encore qu'une lettre d'intention, le créateur de la série (et bien plus) Hironobu Sakaguchi exprimait ses inquiétudes quant à la difficulté de refondre un jeu aussi culte, non sans souhaiter bon courage aux équipes de Yoshinori Kitase, passé de réalisateur à producteur.

One-Winged Director

Aujourd'hui, l'intéressé s'est à nouveau exprimé sur le premier épisode d'un chantier qui s'annonce quoi qu'il arrive comme titanesque. Longuement interrogé par nos confrères de Video Games Chronicle, le plus moustachu des rôlistes en chef s'est permis de son donner son avis sur le premier épisode de cette relecture en règle :

Ma façon de faire les choses en tant que développeur, que ce soit Fantasian ou l'un des jeux sur lesquels j'ai travaillé par le passé, est la suivante : que ce soit le concept du jeu, ou l'histoire, ou ses dialogues, je ne suis pas le meilleur décideur. Il y a beaucoup de gens impliqués dans l'équipe, et chacun d'entre eux apporte ses propres idées, et je pense qu'ils ont tous une image légèrement différente de ce à quoi le jeu devrait ressembler.



Je pense qu'il faut laisser les gens proposer ce qui leur vient en tête. Avec le remake de Final Fantasy VII, Kitase-san est bien sûr le fer de lance, et je pense qu'il avait sa propre interprétation de ce que devait être Final Fantasy VII : c'est à lui de trouver le bon équilibre pour le remake, et de choisir quelles zones et quels éléments devaient être modifiés, et lesquels devaient rester intact.



Je pense donc que le remake, bien qu'il s'agisse d'un remake, est toujours le jeu de Kitase-san, et j'ai vraiment hâte de découvrir quelle direction il entend suivre pour la suite.

Si l'ancien collègue salue donc la direction scénaristique assez audacieuse du producteur, une lecture entre les lignes de cette interview évoque une critique à pas feutrés du développement hiérarchique si cher aux japonais, qui concentre bien des responsabilités entre les main de quelques directeurs, sinon d'un seul homme. La situation ne devrait évidemment pas s'arranger, puis le fantasque Tetsuya Nomura annonçait il y a quelques semaines délaisser sa place de coréalisateur pour mieux se concentrer sur les nombreux épisodes dérivés.

De son côté, Hironobu Sakguchi continue de promettre l'arrivée de son (hypothétique) dernier J-RPG Fantasian pour l'année 2021, sur Apple Arcade.