Halo Infinite : Les compositeurs massacrent littéralement un piano pour la bande-son, la vidéo

Selon un adage assez discutable, il parait que toute publicité est une bonne publicité. S'il n'est pas sûr que 343 Industries soit particulièrement de cet avis après "l'épisode Craig", les développeurs chargés de boucler Halo Infinite ont aujourd'hui trouvé une manière bien a eux de prendre la lumière.

Après avoir fait le plein d'informations croustillantes concernant l'ouverture du Zeta Halo, de l'alternance jour/nuit ou de la variété des environnements, vous pensiez que les petits gars de Kirkland allaient faire profil bas ? C'était a priori mal les connaître.

Il tape sur un piano et ça fait du bien

Le traditionnel post de blog mensuel narrant les péripéties d'un développement que l'on imagine encore plus compliqué qu'escompté s'est notamment attardé sur le sound design, et illustré les recherches de l'équipe d'une bien curieuse manière, comme vous pouvez le découvrir dans notre lecteur vidéo.

Si les plus avertis d'entre vous connaissaient peut-être le concept de piano préparé, c'est à une destruction en règle que nous invitent aujourd'hui les responsables audio de Halo Infinite, qui ont pris soin de détruire un instrument pour les besoins du chantier, comme l'explique Kyle Fraser :

Il y a peu, un de mes amis voulait se débarrasser d'un piano droit, et je lui ai proposé de m'en occuper. Il y avait quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps, en m'inspirant des pianos préparés de John Cage.



Cette session nous a permis d'expérimenter : nous avons utilisé 11 micros pour enregistrer tous les sons du piano en pleine séance de torture. Nous avons utilisé un haut-parleur comme d'un résonateur, et nous avons ensuite utilisé des battes, des club de golf, des marteaux et des pierres. Cette violence nous a permis d'enregistrer des impacts vraiment forts !

Si les mélomanes les plus sensibles ne tiendront peut-être pas jusqu'à la fin de cette mise à mort en règle, il nous tarde tout de même de découvrir les applications concrètes de ce curieux enregistrement une fois en jeu. Halo Infinite reste, aux dernières nouvelles, prévu pour l'automne 2021 sur PC, Xbox One et Xbox Series, sans fausse note.