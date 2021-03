Halo Infinite : Monde ouvert, améliorations graphiques, environnements... Le plein de nouvelles infos

Attendu par le messie pour certains, rien n'est simple pour le cross-générationnel Halo Infinite. Après un report pour cet automne suite (notamment) à une vague de moqueries dont Internet a le secret, le nouveau jeu de 343 Industries nous annonçait récemment que le bout du tunnel était proche. Il ne restit donc plus qu'aux Washingtoniens d'apporter quelques éclairages, avant des retrouvailles qui tardent, qui tardent...

Soucieux de préparer le terrain, quelques responsables du développement de Halo Infinite ont a nouveau répondu aux questions sélectionnées des joueurs du monde entier, à travers une nouvelle vidéo de 45 minutes en forme de questions/réponses riche en détails et en informations croustillantes.

Je vous ai COMPRIS

Le sandbox designer principal Quinn Delhoyo, le world designer principal John Mulkey, le directeur chargé du gameplay Troy Mashburn et le directeur artistique Justin Dinges ont ainsi apporté quelques éclairages sur les spécificités des prochaines aventures spatiales de Master Chief (et du célèbre Jean-Louis) :

Si les environnements ne proposeront qu'un système de brouillard ou de pluie, de futures mises à jour devraient apporter tempête et autres chutes de neige de rigueur

L'alternance entre le jour et la nuit affectera le nombre et le type d'ennemis rencontrés , certaines patrouilles nocturnes arpentant le monde ouvert armés de torches, mais que l'équipe a préféré miser sur les troupes armés de boucliers, histoire de voir le peu de lumière s'y refléter, afin de pouvoir les répérer

, certaines patrouilles nocturnes arpentant le monde ouvert armés de torches, mais que l'équipe a préféré miser sur les troupes armés de boucliers, histoire de voir le peu de lumière s'y refléter, afin de pouvoir les répérer Il ne sera pas possible d'utiliser deux armes à la fois , l'équipe ayant préféré composer avec la complémentarité des armes de jets comme les grenades

, l'équipe ayant préféré composer avec la complémentarité des armes de jets comme les grenades Seuls les Spartans seront être jouables , et tant pis pour les Élites

, et tant pis pour les Élites La diversité de l'Anneau Zeta Halo, qui s'inspire de la région du Nord-Ouest Pacifique, sera à chercher du côté des "sous-biomes" : cavernes, marais, montagnes... Ces différents sous-biomes permettent également d'offrir une échelle plus proportionné, afin que les joueurs ne se sentent pas tout petits

: cavernes, marais, montagnes... Ces différents sous-biomes permettent également d'offrir une échelle plus proportionné, afin que les joueurs ne se sentent pas tout petits La narration s'effectuera également via des journaux audio destinés à enrichir l'univers de ce nouvel épisode

Enfin, impossible de ne pas mentionner la technique de Halo Infinite, après les déboires déjà mentionnés. Après avoir remercié les joueurs pour leur "retour immédiat", Dinges s'est mis à table :

La plupart des retours et commentaires qui ont été faits avaient déjà été listés de notre côté. Nous savions que nous devions les améliorer, et nous sommes heureux d'avoir pu bénéficier d'un temps de développement supplémentaire pour nous en occuper. Nos équipes ont travaillé dur et fait de leur mieux pour répondre à ces attentes.

Vous l'aurez compris : il faudra encore patienter pour découvrir l'ampleur de ce travail, et compter combien de cases auront effectivement été cochées dans le grand bingo des développeurs. Halo Infinite reste, aux dernières nouvelles, prévu pour l'automne 2021 sur PC, Xbox One et Xbox Series.