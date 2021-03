Un abonnement Xbox Live Gold plus nécessaire pour certains jeux et fonctionnalités en ligne

Le Xbox Live continue sa mutation. Après une hausse de prix avortée en début d'année, suivie de l'annonce de la suppression de la nécessité d'avoir un abonnement Gold pour jouer à des jeux Free-to-Play, et enfin du changement de nom du service il y a quelques jours, certains utilisateurs des consoles Xbox peuvent désormais jouer sans payer à des jeux multijoueur spécifiques.

Il y a quelques jours, nous vous indiquions que les membres "Alpha Skip Ahead" du programme Xbox Insider disposaient désormais d'un moyen de jouer sur leur console à certains titres officiellement indisponibles sur machines Xbox. Et aujourd'hui, il est question d'une autre fonctionnalité à laquelle ils ont accès en avant-première.

En effet, Brad Rossetti de Microsoft a annoncé que les Xbox Insiders membres des groupes "Alpha Skip Ahead" et "Alpha" peuvent désormais essayer certaines nouvelles fonctionnalités. Ces fonctionnalités correspondent à la possibilité de jouer en multijoueur à des jeux Free-to-Play ainsi que d'utiliser des outils comme la recherche de groupes et le Party Chat sans avoir à disposer d'un abonnement Xbox Live Gold (payant donc).

Xbox Insiders in Alpha Skip Ahead & Alpha today we are flighting some new features. Multiplayer in Free-to-play games, Looking 4 Groups and Party Chat on Xbox no longer requires an Xbox Live Gold membership as we flight and test these service changes ahead of general availability