Death Stranding, Shenmue III, etc. désormais jouables sur consoles Xbox, explications

Les Xbox Series X|S et Xbox One disposent comme chacun sait de leurs propres catalogues de jeux. Et si les machines de Microsoft disposent de leurs propres exclusivités, certains titres sortis exclusivement sur consoles PlayStation et PC ne sont pas jouables officiellement sur les différentes Xbox. Un moyen pour ces derniers de jouer à certains de ces titres jusqu'à présent inaccessibles vient cependant d'être activé.

Comme le rapporte le site britannique VGC, certains utilisateurs de Xbox Series X|S et Xbox One ont dès à présent la possibilité de jouer en streaming à certains jeux PC sur leur console de choix. En effet, les membres "Alpha Skip-Ahead" du programme Xbox Insider ont depuis quelques jours la possibilité d'utiliser une version mise à jour du navigateur Internet Microsoft Edge sur leur console. Cette dernière, compatible avec Chromium, est également compatible avec divers programmes de jeu en streaming comme GeForce Now ou encore Google Stadia.

GeForce Now étant compatible avec Steam et l'Epic Games Store, cela signifie que les Xbox Insiders de type "Alpha Skip-Ahead" peuvent acheter des jeux sur ces deux plates-formes pour y jouer en streaming directement depuis leur Xbox Series X|S ou leur Xbox One.

Cette nouvelle situation implique que les joueurs Xbox concernés peuvent désormais jouer à des titres comme Death Stranding (Steam/Epic Games Store), Shenmue III (Epic Games Store) ou encore Cyberpunk 2077 (version PC avec ray tracing disponible sur GOG/Steam/Epic Games Store) sur leur console.

Les possibilités sont (presque) infinies

Tous les jeux disponibles sur Steam, l'Epic Games Store ou encore GOG ne sont cependant pas compatible avec GeForce Now. Ce qui signifie que d'autres "exclusivités PlayStation" comme Detroit : Become Human ou Horizon Zero Dawn ne sont pour l'instant pas jouables via le service de NVIDIA. Ce nouveau système permet cependant d'ouvrir les possibilités offertes aux joueurs Xbox (à noter que le navigateur Edge ne permet pour l'instant pas d'utiliser une souris sur console Xbox, ce qui limite la jouabilité de certains jeux PC).

Pour info, la version de base de GeForce Now est utilisable gratuitement par tous mais limite les sessions de jeu à une heure. L'abonnement "Fondateurs" à 27,45 euros par mois (pour six mois) permet de jouer plus longtemps et active le ray tracing. La liste des jeux compatibles, mise à jour régulièrement, est disponible à cette adresse.

À l'heure où sont écrites ces lignes, Microsoft n'a pas encore indiqué quand l'ensemble des utilisateurs de Xbox Series X|S et Xbox One pourront télécharger cette version mise à jour du navigateur Edge. La logique veut cependant qu'ils bénéficieront prochainement eux aussi de ce moyen indirect d'agrandir le catalogue de jeux accessibles depuis leur console.

Que pensez-vous de cette situation ? Envisageriez-vous d'utiliser ce système pour jouer à des titres comme Death Stranding sur votre console Xbox ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.