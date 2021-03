Beyond a Steel Sky précise son arrivée sur consoles, Microids à l'édition

Paru en juin 2020 sur Apple Arcade et en juillet de cette année-là sur PC, le dernier jeu de Charles Cecil (Les Chevaliers de Baphomet) donne enfin des nouvelles de sa version consoles. Celle-ci arrivera avec l'appui d'un éditeur français.

À voir aussi : Goldorak : Go pour un jeu vidéo ? Oui ? D'accord !

Suite du légendaire point and click Beneath a Steel Sky, Beyond a Steel Sky sera disponible sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch au troisième trimestre 2021 aussi bien sur les stores dématérialisés qu'en version boîte. Et c'est l'éditeur français Microids qui se chargera de la publication du jeu de Revolution Software.

Charles Cecil, fondateur et PDG du studio britannique qu'on ne présente plus, ne cache pas sa joie :

C'est un plaisir de travailler avec Microids, une entreprise qui a fait ses preuves en éditant des jeux d'aventure de qualité. C'est le partenaire idéal pour Beyond a Steel Sky, notre aventure la plus ambitieuse à ce jour.

Les nouvelles aventures de Robert Foster à Union City, que nous avons plutôt appréciées, sont une fois encore chapeautées le sieur Cecil et Dave Gibbons, dessinateur tout aussi britannique qu'on ne présentera qu'en citant une oeuvre, Watchmen.

Voilà qui fait encore de l'international et des noms prestigieux pour Microids, après les versions physiques d'Oddworld : Soulstorm, prévu pour le 6 avril prochain. Et le recrutement d'un certain Julo. Mais où s'arrêteront-ils ?