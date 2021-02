PS5 : Sony annonce le PlayStation VR 2, premières infos sur les câbles, manettes, etc.

Cela fait un très long moment que les joueurs savent qu'un nouveau PlayStation VR destiné à être utilisé avec la PS5 est en développement. La PlayStation 5 étant sur le marché depuis plusieurs mois, Sony a jugé utile de communiquer pour la première fois de manière concrète au sujet de l'évolution de son casque de réalité virtuelle.

Sony vient d'annoncer à la surprise générale la nouvelle génération de PlayStation VR. Cette annonce a été faite sur le site official PlayStation via un article signé par Hideaki Nishino, vice président sénior en charge du "platform planning & management" chez Sony Interactive Entertainment. Selon lui, leur "système de réalité virtuelle next-generation va arriver sur PlayStation 5" et proposera un "bond dramatique en matière de performances et d'interactivité."

Il affirme que celui que l'on surnomme PlayStation VR 2 permettra aux joueurs de ressentir une sensation de présence encore plus forte et que ces derniers se sentiront encore plus immergés dans leurs jeux. Grosse promesse de la part de Sony, Hideaki Nishino explique que ce nouveau casque sera relié à la PS5 via un seul et unique câble.

Nouvelle manette pour de nouvelles sensations

Pour ce qui est des avancées plus concrètement permises par ce PSVR 2, Sony parle d'une amélioration de la résolution, du champ de vision, du tracking, et de la gestion des inputs. Le représentant du constructeur japonais annonce également que le casque sera accompagné d'une nouvelle "manette VR" qui "incorporera certaines fonctionnalités clés de la manette DualSense tout en mettant l'accent sur une grande ergonomie."

Bien évidemment, la question de la date de sortie du casque se pose. Hideki Nishino précise d'ores et déjà que ce PSVR 2 ne sortira pas en 2021. La PS5 est depuis peu sur le marché et continue de souffrir de pénuries un peu partout dans le monde. Il n'est donc pas étonnant que Sony ne cherche pas à lancer ce nouveau casque, dont le nom officiel n'a pas encore été communiqué, dès cette année.

